L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci dominatori dell’Universo

L’oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 marzo 2026 si preannuncia come un passaggio astrologico di grande intensità, segnato da una Luna che attraversa i segni d’Acqua portando a galla desideri profondi e necessità di connessione autentica. Mentre il Sole continua il suo viaggio nell’ultimo segno dello zodiaco, le vibrazioni cosmiche spingeranno molti di voi a cercare un equilibrio tra la razionalità e il puro istinto sentimentale. Sarà una settimana di transizione, dove il vecchio lascia spazio al nuovo e dove la sensibilità diventerà la chiave per aprire porte che credevate sigillate.

In questo scenario astrale così fluido, sono tre i segni che godranno di una protezione speciale da parte delle stelle: il Cancro, i Pesci e la Bilancia saranno i veri protagonisti, capaci di trasformare ogni intuizione in una piccola grande vittoria personale.

Preparatevi a navigare tra maree emotive e colpi di scena, perché il cielo di marzo non concede tregua a chi resta fermo a guardare. Ecco l’analisi dettagliata per ogni segno zodiacale, ordinata in base al voto crescente per scoprire chi dovrà faticare un po’ di più e chi, invece, cavalcherà l’onda del successo.

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per Cancro e Pesci, Vergine sottotono

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

Voto 5,5. Parola chiave: romanticismo assente e San Valentino tragicomico, la dolcezza si è presa un giorno libero. Purtroppo, care amiche e cari amici della Vergine, questa settimana vi vedrà un po’ ai margini della scena emotiva. Avrete la sensazione che il mondo parli una lingua che non vi appartiene. Anche se San Valentino è passato da un pezzo, vivrete un San Valentino tragicomico fuori tempo massimo, dove i malintesi amorosi saranno all’ordine del giorno. Vi sentirete critici, forse troppo, e la vostra proverbiale capacità di analisi si trasformerà in un’arma a doppio taglio che terrà lontani gli affetti. Sperimenterete un romanticismo assente, non perché manchino le occasioni, ma perché avrete innalzato barriere di ghiaccio difficili da scalfire. La vostra mente sarà troppo occupata a far quadrare i conti o a riordinare gli impegni lavorativi per lasciare spazio ai batticuori. Cercherete la perfezione in ogni dettaglio, ma finirete per dimenticare che l’amore è fatto di imperfezioni condivise. Non disperate: verso il fine settimana la morsa si allenterà, ma per ora dovrete accettare che la vostra dolcezza si è presa un giorno libero (o forse qualcuno in più).

TORO (21 aprile – 20 maggio)

Voto 6. Parola chiave: energia bassa e comunicazione difficile, cercate coccole e non battaglie. Camminerete con il freno a mano tirato, cari Toro. Il cielo di metà marzo vi caricherà di responsabilità che prosciugheranno le vostre riserve vitali, lasciandovi con una energia bassa che vi renderà poco inclini alla vita sociale. Saranno giorni caratterizzati da una comunicazione difficile, specialmente con il partner o i familiari stretti: le parole vi usciranno stanche o, peggio, verranno travisate da chi vi sta intorno. Invece di incaponirvi per avere ragione a tutti i costi, farete meglio a scegliere la via del minor sforzo. In questo momento cercate coccole e non battaglie, perché il vostro spirito guerriero ha bisogno di riposo, non di nuovi fronti aperti. Se qualcuno proverà a provocarvi, risponderete con un silenzio che sa di sfinimento più che di saggezza. Ritagliatevi degli spazi di solitudine rigenerante; un bagno caldo o un buon libro saranno i vostri migliori alleati per superare questa fase di stanca.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

Voto 6,5. Parola chiave: testa altrove e troppe distrazioni, il romanticismo bussa ma avete le cuffie. La vostra natura nomade e curiosa sarà portata all’eccesso in questi sette giorni. Avrete costantemente la testa altrove, proiettata verso viaggi futuri o progetti lavorativi che ancora devono prendere forma, dimenticandovi completamente del “qui e ora”. Le stelle vi metteranno davanti a diverse opportunità relazionali, ma subirete l’effetto di troppe distrazioni che vi renderanno superficiali agli occhi di chi vi ama. Sarà una settimana bizzarra: il romanticismo bussa ma avete le cuffie, letteralmente e metaforicamente. Non sentirete il richiamo dei sentimenti perché sarete troppo impegnati a inseguire l’ultima novità tecnologica o un’idea strampalata. Se siete in coppia, il partner potrebbe lamentarsi della vostra assenza mentale. Cercherete di rimediare con un sorriso smagliante, ma servirà molto più impegno per convincere gli altri che ci siete davvero. Guardatevi negli occhi ogni tanto, non solo negli schermi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

Voto 6,5. Parola chiave: umore irritabile e permalosità, serve un gesto romantico per tornare morbidi. Non sarà facile starvi vicino, ruggenti Leone. Questo periodo di marzo vi vedrà preda di un umore irritabile che scatterà per un nonnulla. Vi sentirete poco apprezzati, quasi come se il vostro valore non fosse riconosciuto dal mondo esterno, e questo alimenterà una permalosità latente pronta a esplodere al primo commento fuori posto. Cercherete conferme continue, ma le chiederete nel modo sbagliato, ovvero con pretese e musi lunghi. Gli astri suggeriscono un cambio di rotta drastico: per rompere questo circolo vizioso, serve un gesto romantico per tornare morbidi. Non aspettate necessariamente che siano gli altri a farlo per voi; provate voi stessi a sciogliere il ghiaccio con una carezza o una parola dolce. Se riuscirete a mettere da parte l’orgoglio ferito, scoprirete che le persone intorno a voi non aspettano altro che vedervi tornare i soliti leader generosi e solari. Abbassate le difese e il cuore ringrazierà.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno)

Voto 7 –. Parola chiave: possibili fraintesi e cinismo, ma dai qui pro quo nascono incontri interessanti. La vostra intelligenza vivace questa settimana si tingerà di una punta di cinismo che potrebbe allontanare le persone più sensibili. Vi sentirete particolarmente brillanti, ma userete la vostra ironia come uno scudo, rischiando di creare possibili fraintesi con chi non comprende il vostro sarcasmo. Nonostante questo clima apparentemente freddo, il destino ha in serbo per voi delle sorprese intriganti. Infatti, la magia dei transiti attuali dice che dai qui pro quo nascono incontri interessanti. Un messaggio inviato alla persona sbagliata o una discussione accesa per strada potrebbero trasformarsi nel pretesto per una nuova, stimolante conoscenza. Non chiudetevi nel vostro guscio di scetticismo; lasciate che la curiosità prevalga sulla voglia di criticare tutto. Il fine settimana sarà il momento ideale per chiarire eventuali dubbi e per trasformare una situazione caotica in un’opportunità di crescita sociale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

Voto 7. Parola chiave: sentimenti dolci e comprensivi, ma l’energia è in modalità pigiama e divano. Vivrete una settimana all’insegna della tenerezza interiore, ma con una voglia di fare che rasenta lo zero. Svilupperete dei sentimenti dolci e profondamente comprensivi verso il prossimo, diventando dei confessori perfetti per amici e partner. Sarete capaci di empatia pura, a patto però che nessuno vi chieda di uscire di casa. La vostra energia è in modalità pigiama e divano, preferendo di gran lunga l’intimità domestica al clamore della vita mondana. È un periodo eccellente per approfondire i legami esistenti attraverso lunghe chiacchierate notturne e sguardi complici, ma scorderete totalmente cosa significa essere dinamici. Accetterete i vostri limiti fisici con una calma olimpica, godendovi il lusso della pigrizia. Se riuscirete a trascinare la vostra metà nel vostro nido accogliente, vivrete momenti di un’intensità rara, fatti di silenzi che dicono tutto.

CAPRICORNO (22 dicembre – 21 gennaio)

Voto 7. Parola chiave: concretezza e poche smancerie, cercate emozioni pratiche e senza perdite di tempo. Voi non cambiate mai, nemmeno sotto le spinte emotive di marzo. La vostra settimana sarà dominata da una solida concretezza che vi permetterà di risolvere problemi che altri si trascinano da mesi. In amore e nei rapporti interpersonali userete la tattica delle poche smancerie: niente giri di parole, niente promesse poetiche, solo fatti. Cercate emozioni pratiche e senza perdite di tempo, il che significa che apprezzerete molto più un partner che vi aiuta nelle faccende domestiche o nel lavoro rispetto a uno che vi scrive poesie. Questo approccio pragmatico vi renderà molto efficienti, ma fate attenzione a non apparire troppo freddi. Anche se preferite dimostrare il vostro affetto con le azioni, ogni tanto un “ti voglio bene” detto a voce alta non guasterebbe la vostra reputazione di duri. Sabato e domenica saranno i giorni migliori per raccogliere i frutti dei vostri sforzi costruttivi.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Voto 7,5. Parola chiave: vince la dolcezza sulla forza, siete in una versione teneramente pericolosa. Sarete una vera sorpresa per chi vi conosce bene, cari Ariete. In questa settimana di metà marzo, deporrete le armi e l’armatura: vince la dolcezza sulla forza, un evento raro per il vostro spirito guerriero. Vi scoprirete capaci di una pazienza infinita e di una sensibilità che lascerà di stucco il partner. Siete in una versione teneramente pericolosa, perché il vostro fascino sarà potenziato da questa nuova vulnerabilità che vi rende irresistibili. Riuscirete a ottenere ciò che volete non gridando o imponendovi, ma con un sorriso o una carezza. È il momento ideale per sanare vecchi conflitti o per fare un passo avanti decisivo in una relazione che era rimasta bloccata per troppo orgoglio. Lasciatevi guidare dall’istinto del cuore e non dalla voglia di competizione; scoprirete che la morbidezza può essere molto più efficace di qualsiasi scontro frontale.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

Voto 8. Parola chiave: fascino magnetico e grazia naturale, pretendete attenzioni da veri protagonisti. Entrerete in una fase splendida, dove la vostra bellezza interiore si rifletterà prepotentemente all’esterno. Avrete un fascino magnetico a cui sarà impossibile resistere, supportato da una grazia naturale che vi permetterà di muovervi con disinvoltura in ogni situazione sociale. Non sarete però disposti a passare inosservati: in questa settimana pretendete attenzioni da veri protagonisti. Vorrete essere al centro del mondo di chi amate e non accetterete compromessi al ribasso. Se qualcuno dovesse trascurarvi, saprete farglielo notare con un’eleganza tale da farlo sentire subito in colpa. Gli astri favoriscono gli incontri galanti e le riconciliazioni spettacolari. Sarete i registi della vostra vita sociale, orchestrando appuntamenti e serate che resteranno impresse nella memoria dei vostri amici. Splendete, perché il cielo ve lo permette.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Voto 8. Parola chiave: carichi e pieni di idee, cercate il giusto equilibrio tra azione e sentimento. Sarete un vulcano in eruzione, pronti a travolgere tutto con la vostra originalità. In questi giorni vi sentirete particolarmente carichi e pieni di idee, sia sul fronte professionale che su quello privato. La noia sarà la vostra unica nemica, ma saprete sconfiggerla proponendo attività fuori dagli schemi. Ciò che vi renderà speciali questa settimana è che non vi fermerete alla teoria: cercate il giusto equilibrio tra azione e sentimento, riuscendo finalmente a tradurre i vostri ideali astratti in gesti d’amore concreti e sorprendenti. Potreste decidere di fare una sorpresa incredibile a qualcuno o di cambiare radicalmente un aspetto della vostra quotidianità che non vi soddisfa più. La vostra mente viaggerà a mille all’ora, ma il cuore saprà dettare il ritmo giusto per non lasciare indietro nessuno. Grande energia anche nel fitness e nelle attività creative.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)

Voto 8,5. Parola chiave: aria di riscatto e cuore aperto, l’amore è in modalità boomerang. Finalmente si respira un’aria diversa nei vostri giorni, cari Cancro. Dopo un periodo di incertezze, arriva una potente aria di riscatto che vi farà sentire forti e sicuri come non capitava da tempo. Vi presenterete al mondo con un cuore aperto, pronti a ricevere tutto il bello che la vita ha da offrire. La notizia meravigliosa è che l’amore è in modalità boomerang: tutto l’affetto, la cura e la dedizione che avete donato agli altri nei mesi scorsi, torneranno indietro con gli interessi. Riceverete attenzioni inaspettate, messaggi dolci e dimostrazioni di stima che vi faranno commuovere. È il momento di uscire dal guscio e di mostrare la vostra luce. Le stelle proteggono i nuovi inizi sentimentali e i progetti di famiglia. Lasciatevi viziare, perché ve lo meritate davvero.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Voto 8,5. Parola chiave: magnetici e connessi, spostate i cuori con naturalezza e sguardi sognanti. Siete voi i re e le regine di questa settimana di marzo. Con il Sole che brilla nel vostro segno, vi sentirete incredibilmente magnetici e connessi con l’universo intero. Avrete il potere quasi magico di influenzare l’umore di chi vi sta intorno semplicemente con la vostra presenza. Spostate i cuori con naturalezza e sguardi sognanti, riuscendo a incantare anche le persone più scettiche o razionali. La vostra intuizione sarà ai massimi livelli: saprete cosa dire e quando dirlo ancora prima che gli altri aprano bocca. È un periodo d’oro per l’arte, la spiritualità e, naturalmente, per l’amore più profondo e trascendentale. Vivrete momenti di pura poesia quotidiana, trasformando anche una banale cena in un evento indimenticabile. Godetevi questo stato di grazia, perché il mondo intero sembra danzare al vostro ritmo.