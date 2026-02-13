L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio e la classifica di Jonathan: i Pesci dominano le stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo della settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di profonda trasformazione, dove il passaggio del testimone tra il Sole in Acquario e l’ingresso imminente nei Pesci segnerà il ritmo delle vostre giornate. Sarà una settimana caratterizzata da una duplice energia: da una parte la spinta verso l’indipendenza e l’innovazione tipica dell’Aria, dall’altra un richiamo irresistibile verso l’intuito e la sensibilità dei segni d’Acqua. Gli astri richiederanno a tutti noi un esercizio di equilibrio tra la razionalità necessaria per gestire gli impegni quotidiani e la capacità di sognare in grande.

In questo scenario cosmico così vibrante, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno i Pesci, pronti a vivere una vera e propria rinascita, la Vergine, che ritroverà un’armonia invidiabile, e lo Scorpione, protagonista di cambiamenti radicali e benefici.

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: sentimenti al top per i Pesci, mentre il Cancro dovrà stringere i denti

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: tensioni tra casa e lavoro, siate pazienti e programmate ogni mossa con cura. Le stelle di questa settimana vi metteranno di fronte a qualche sfida gestionale non indifferente. Vivrete giorni in cui vi sentirete tirati per la giacca da due fronti opposti: le scadenze professionali e le necessità familiari. Avvertirete forti tensioni tra casa e lavoro, e il rischio sarà quello di portare il malumore dell’ufficio tra le mura domestiche. Per evitare discussioni sterili, sarà fondamentale che siate pazienti e non prendiate decisioni d’impulso dettate dalla stanchezza. Il cielo vi suggerisce di non improvvisare: programmate ogni mossa con cura, sia che si tratti di un investimento che di un semplice chiarimento con il partner. Entro domenica, la pressione diminuirà, ma solo se avrete saputo gestire le vostre energie senza sprechi inutili.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: settimana complicata che richiede massima precisione, attenzione ai bisogni affettivi e pazienza. Non sarà la settimana più fluida dell’anno per voi, che solitamente amate avere tutto sotto controllo. Vi troverete immersi in una settimana complicata che richiede massima precisione, soprattutto a causa di Mercurio che potrebbe creare qualche fraintendimento comunicativo. Nel lavoro, dovrete rivedere alcuni dettagli che davate per scontati, mentre nella vita privata sarà necessaria una particolare attenzione ai bisogni affettivi di chi vi sta accanto. Non chiudetevi nel vostro silenzio operativo; mostrate il vostro lato più dolce, anche se vi costa fatica. Armatevi di molta pazienza, perché i risultati che aspettate potrebbero subire un leggero ritardo. Il weekend vi servirà per ricaricare le pile e riflettere sulle vostre priorità.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: settimana altalenante, nervosismo iniziale ma miglioramenti netti da mercoledì. Il vostro percorso nei prossimi giorni ricorderà le montagne russe. Vivrete una settimana altalenante, dove l’umore oscillerà tra la voglia di fare e una strana apatia. Sperimenterete un certo nervosismo iniziale, dettato forse da una routine che sentite troppo stretta o da collaboratori poco collaborativi. Tuttavia, le stelle promettono miglioramenti netti da mercoledì, quando il vento inizierà a girare a vostro favore e la comunicazione si farà più fluida. In amore, evitate di provocare il partner solo per noia; cercate invece di costruire ponti. Sfrutterete la seconda parte della settimana per riprendere in mano un progetto creativo che avevate accantonato, ritrovando lo smalto e l’ironia che vi contraddistinguono da sempre.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: nervosi sul lavoro ma in relax da venerdì, weekend straordinario per il cuore. Cari amici del Leone, la prima parte della settimana vi vedrà particolarmente nervosi sul lavoro. Sentirete il peso di responsabilità crescenti e la sensazione che i vostri meriti non siano pienamente riconosciuti. Non ruggite troppo forte: le polemiche non porteranno a nulla. Fortunatamente, vi ritroverete in relax da venerdì, quando riuscirete a staccare la spina e a dedicarvi finalmente ai vostri interessi personali. Le previsioni indicano un weekend straordinario per il cuore: chi è in coppia riscoprirà una complicità profonda, mentre i single potrebbero fare incontri fatidici. Imparerete a delegare i compiti più gravosi, capendo che non dovete necessariamente fare tutto da soli per brillare.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: alti e bassi con rami secchi da tagliare, diventate più ambiziosi e autonomi. Vi muoverete in un panorama di alti e bassi con rami secchi da tagliare, una fase necessaria per la vostra evoluzione. Questo periodo vi chiederà di essere onesti con voi stessi riguardo a certe situazioni professionali o affettive che ormai non vi danno più nulla. È tempo che diventate più ambiziosi e autonomi, smettendo di cercare l’approvazione costante degli altri. Nel lavoro, potreste decidere di intraprendere una strada indipendente. In amore, la chiarezza sarà la vostra migliore alleata. Anche se tagliare i ponti può spaventare, capirete presto che solo liberando spazio potrete accogliere le novità entusiasmanti che la primavera ha in serbo per voi. Siate coraggiosi nelle vostre scelte di vita.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: partenza faticosa ma recupero nel weekend, pronti a investire e amare. Il lunedì si presenterà con qualche nuvola di troppo, costringendovi a una partenza faticosa a causa di Marte che vi rema contro. Vi sembrerà di correre con il freno a mano tirato, ma non dovrete demordere. Assisterete a un deciso recupero nel weekend, quando la Luna tornerà amica e vi regalerà una vitalità contagiosa. Sarete pronti a investire e amare con la solita passione che vi contraddistingue. Sul fronte economico, potrebbero arrivare risposte positive per un progetto finanziario a cui tenete molto. In amore, la vostra passionalità sarà ai massimi livelli, ideale per riaccendere un rapporto che si era leggermente spentizzato. Preparatevi a vivere un fine settimana all’insegna del movimento e della gioia.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: inizio lento con incertezze professionali, ma dal weekend tornano passione e affari. Avvertirete un inizio lento con incertezze professionali, come se i vostri piani fossero messi costantemente in discussione da eventi esterni. Nonostante questo, non perderete la vostra proverbiale determinazione. Le stelle assicurano che dal weekend tornano passione e affari, grazie a un transito planetario che illuminerà il vostro settore della fortuna. Sarete in grado di concludere un accordo vantaggioso che inseguite da tempo. Sul piano dei sentimenti, la serata di sabato si preannuncia magica: riuscirete a esprimere i vostri desideri più nascosti e troverete un partner pronto ad ascoltarvi. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di osare un po’ di più negli investimenti.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: superata la noia iniziale, arrivano nuove proposte e un weekend all’insegna dei sentimenti. Dopo aver superata la noia iniziale dovuta a una routine che vi sta stretta, la settimana prenderà una piega entusiasmante. Gli astri indicano che arrivano nuove proposte lavorative o collaborazioni inaspettate che stuzzicheranno la vostra curiosità e il vostro desiderio di crescita. Sarà un periodo eccellente per chi studia o vuole imparare qualcosa di nuovo. Vivrete un weekend all’insegna dei sentimenti, con una Luna che favorirà i viaggi brevi e le fughe romantiche. La vostra energia sarà magnetica e attirerete persone interessanti. Non abbiate timore di cambiare rotta se sentite che la direzione attuale non vi rispecchia più: il cielo vi sostiene in ogni vostro spostamento.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: momento meno difficile dedicato al benessere personale e alla condivisione con il partner. State uscendo da una fase di stress e questo si tradurrà in un momento meno difficile dedicato al benessere personale. Sentirete il bisogno di rallentare i ritmi e di prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente. Saranno giorni eccellenti per la condivisione con il partner, in cui riscoprirete il piacere delle chiacchierate notturne e dei progetti comuni. Nel lavoro, la vostra originalità sarà apprezzata e potrete proporre idee fuori dagli schemi senza timore di essere giudicati. Il fine settimana sarà perfetto per organizzare una cena con gli amici più cari o per dedicarvi a un hobby che vi rilassa. Sarete sereni e in pace con il mondo.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: fase culminante per l’amore e la spensieratezza, è il momento di fare grandi progetti. Vi troverete nel pieno di una fase culminante per l’amore e la spensieratezza, una condizione rara per voi che spesso siete troppo auto-critici. Le stelle vi regaleranno una visione del mondo più morbida e ottimista, permettendovi di godere delle piccole gioie quotidiane. Capirete che è il momento di fare grandi progetti, come un acquisto importante, una convivenza o un avanzamento di carriera significativo. La vostra precisione si unirà a una creatività inusuale, rendendovi invincibili sul lavoro. In amore, vi lascerete andare finalmente a emozioni profonde, abbattendo quelle barriere che a volte vi impediscono di essere pienamente felici. Sfrutterete ogni istante di questa settimana luminosa.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: cambiamenti positivi nel modo di vivere e amare, siate determinati e mostrate il vostro valore. Assisterete a dei cambiamenti positivi nel modo di vivere e amare, grazie a un trigono planetario che vi darà una marcia in più. Sarete in grado di lasciarvi alle spalle vecchi rancori e di guardare al futuro con occhi nuovi. Il cielo vi esorta: siate determinati e mostrate il vostro valore, specialmente in ambito professionale dove qualcuno sta aspettando un vostro segnale per affidarvi un incarico di prestigio. La vostra forza di volontà sarà ai massimi livelli e nulla sembrerà potervi fermare. In amore, la vostra intensità sarà il vostro punto di forza, capace di travolgere e affascinare chiunque incontriate sul vostro cammino. È il vostro momento di gloria, non sprecatelo.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 9. Parola chiave: periodo fortunato e pieno di iniziativa, è il momento giusto per rischiare e agire. Siete i re dello zodiaco in questa settimana che celebra l’inizio della vostra stagione. Vivrete un periodo fortunato e pieno di iniziativa, in cui ogni vostra azione sembrerà baciata dalla dea bendata. Sentirete dentro di voi una forza nuova, una spinta creativa che vi porterà a superare ogni ostacolo. Gli astri vi dicono chiaramente che è il momento giusto per rischiare e agire: non abbiate paura di fallire, perché la fortuna vi assiste in ogni ambito. L’amore sarà una favola a occhi aperti e i vostri desideri più audaci potrebbero trasformarsi in realtà prima di quanto pensiate. Splenderete di luce propria, guidando anche chi vi sta intorno verso una nuova consapevolezza.