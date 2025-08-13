[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’origano di Annarella Santille, la tradizione della nostra radice

Manfredonia – Si sono loro – la famiglia“Santill” Annarelle.

Hanno avuto sempre una tradizione … del famoso origano Sipontino – una storia questa antica – detto un dialetto :a rign…l’estate ha ancora un profumo particolare – loro i Santill ; si trovano in Via delle Antiche Mura.

Punsete nu poc de pen e pumudore pa rign (Pensate un poco di pane e pomodoro con l’origano)– che miracolo in questa città… dialetto italianizzato “Rigna”… li trovate tutti i giorni in quella via.



Dalla foto guardate che straordinarie piante, la signora Anna … l’odore ti entra nel cuore, quando passi da quella strada.

Loro sono personaggi di paese del nostro tempo – del nostro terreno – della nostra stirpe di sangue , delle vene e polvere della vecchia Manfredonia. Io mi commuovo quando sento quel profumo della genuinità – della nostra cultura popolare da rigne…(l’origano che cresce dalle piante del nostro amato Gargano).Grazie per il grande amore che date alla nastra radice.



di Claudio Castriotta