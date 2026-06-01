Lorenzo Spolverato, richiesto maxi risarcimento di 2 mila euro: l’accaduto

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Lorenzo Spolverato è stato tra i grandi protagonisti del Grande fratello 2024. In quell’occasione, il modello milanese finì spesso al centro della bufera sia per i suoi comportamenti a limite che per la sua storia d’amore con Shaila Gatta, naufragata nel corso della finale del programma. In queste ore, l’uomo è tornato prepotentemente alla ribalta per la richiesta di un maxi risarcimento ai danni un utente. A raccontare per primo il fatto è stato il Corriere del Trentino che ha svelato che Lorenzo Spolverato avrebbe denunciato per diffamazione una donna che in una pagina social avrebbe usato pesanti epiteti nei suoi confronti. L’avvocato di Lorenzo Spolverato ha fatto sapere: “Sono ravvisabili gli estremi di una condotta diffamatoria gratuitamente lesiva e mai giustificata nei confronti del sig. Spolverato, la durezza delle affermazioni non può essere tollerata, specie su una piattaforma social di risonanza.”

Lorenzo Spolverato ha chiesto un risarcimento di oltre 2 mila euro per un’offesa ricevuta

Il modello milanese ha chiesto un risarcimento di oltre 2 mila euro per un’offesa ricevuta sui social. L’avvocato della donna interpellato dal Corriere del Trentino ha preso le difese della sua assistita sottolineando un “confine del diritto di critica dello spettatore”. L’uomo ha quindi voluto commentare la minaccia di risarcimento, come quella di Lorenzo Spolverato, con queste parole: “Quando succede è importante non farsi intimorire e rivolgersi a un legale. Alcuni pagano non appena ricevono la lettera, ma tali azioni non sono sempre fondate”.