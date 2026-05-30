Lorenzo Spolverato copia Shaila Gatta: presa la stessa decisione

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Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati tra i concorrenti più discussi del Grande fratello 2024. In quell’occasione, il modello milanese e l’ex velina di Striscia La Notizia iniziarono una storia d’amore che fece molto parlare l’opinione pubblica. In queste ore, l’ex gieffino è tornato prepotentemente alla ribalta per aver preso la stessa decisione dell’ex fidanzata. Lorenzo Spolverato ha scelto d’intervenire contro gli haters come riportato dal Corriere del Trentino. In particolare, l’uomo ha denunciato un utente che in una pagina social aveva scritto il seguente commento: “Uno schifoso, ma proprio schifoso, il trionfo della stupidità”. Il modello ha quindi chiesto un risarcimento di 2500 euro per diffamazione. L’avvocato dell’ex gieffino ha dichiarato: “Sono ravvisabili gli estremi di una condotta diffamatoria gratuitamente lesiva e mai giustificata nei confronti del sig. Spolverato, la durezza delle affermazioni non può essere tollerata, specie su una piattaforma social di risonanza.”

Lorenzo Spolverato come Shaila Gatta: richiesto risarcimento per diffamazione

L’ex gieffino ha deciso di prendere provvedimenti contro un utente che l’aveva definito “schifoso” durante il suo percorso al Grande fratello. Lorenzo Spolverato ha seguito quanto fatto dall’ex fidanzata Shaila Gatta, che era finita al centro della ribalta dopo aver chiesto un risarcimento per diffamazione di oltre 2 mila euro ad un utente per un commento pesante apparso sui social. Nel frattempo, il modello milanese si gode l’isola di Capri dov’è ospite di Vip Champion insieme ad altri ex gieffini come Helena Prestes, Javier Martinez e Stefania Orlando. Shaila Gatta, invece, è tornata in tv come concorrente della prima edizione di The 50 Italia.