Lorenzo Spolverato “appiglio erotico e emotivo”: la madre di lui attacca Shaila Gatta

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Shaila Gatta sta facendo molto parlare in questo momento. L’ex velina di Striscia La Notizia ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Fuori onda dove ha raccontato il suo percorso all’interno del Grande fratello. In alcuni passaggi, la donna ha parlato delle sue conoscenze avute all’interno della casa, facendo un paragone tra quella avuta con Javier Martinez e quella con Lorenzo Spolverata. Per quest’ultimo, Shaila Gatta ha usato parole durissime, definendolo un “appiglio erotico ed emotivo“. Sempre nel libro, la donna ha accusato il Grande fratello di averla spinta a scegliere il modello milanese quando sono stati mandati in Spagna dove hanno preso parte alla versione spagnola del reality show.

La madre di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta

L’ex gieffina non ha avuto belle parole per descrivere la storia d’amore avuta con Lorenzo Spolverato al Grande fratello. In queste ore, la madre del modello milanese ha deciso d’intervenire per difendere il figlio. In particolare, Cristina Bracci ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con il seguente messaggio indirizzato forse a Shaila Gatta: “Il karma non è la vendetta dell’universo ma il riflesso delle tue azioni. Tutte le cose che escono da te, ritornano a te.” Nel frattempo, l’ex gieffina sembra aver voltato ufficialmente pagina, iniziando una storia d’amore con Alvise Rigo, l’ex fidanzato di Elisabetta Canalis.