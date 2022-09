‘Lo scarparo’, un film made in Puglia

Sta cominciando a prendere forma il progetto della regista e produttrice manfredoniana Anna Rita Caracciolo presidente dell’Associazione Angeli: la realizzazione del film “Lo scarparo”, il calzolaio. A dirigere la produzione sarà la stessa Caracciolo con la regia di Matteo Conoscitore e Vincenzo Totaro.

Le riprese sono iniziate a maggio e i protagonisti saranno soprattutto attori manfredoniani e ci sara’ la partecipazione speciale dell’attore partenopeo Gianni Sallustro coinvolgendo più di 200 persone al progetto tra attori e troupe . Nei mesi scorsi è stato fatto il casting per reperire i personaggi e le comparse utili per la realizzazione del film con piu di trencento persone in fila ai casting coinvolgendo tutta laprovincia . Perché sarà una pellicola fatta da manfredoniani e non solo un tuffo nel passato. Infatti, narra di un uomo del Sud che affronta la vita a braccia aperte nonostante malattia, sofferenza e povertà, facendo tutto per la sua famiglia, e partendo dal basso. Mail il film non è soltanto questo è una serie di spaccati di vita negli anni 40 .

Il film mostra una Manfredonia e una provincia unica ed è ispirato alla vita del papà di Anna Rita, Vincenzo Caracciolo, scomparso recentemente. A lui dal 2020, è stato anche dedicato un premio nell’ambito di “Corto e Cultura Film Festival nelle mura di Manfredonia” giunto quest’anno alla 15a edizione, per il quale Anna Rita Caracciolo, lo scorso anno a Napoli, ha anche ottenuto un importante riconoscimento, il “Talentum – Il premio delle eccellenze”, ideato dalla giornalista Roberta D’Agostino e dall’attore e regista Gianni Sallustro.

L’edizione 2022 è stato anche gemellata con L’accademia vesuviana del teatro e il Festival dei Tulipani di Seta Nera i. Ideatrice e Presidente del Corto e Cultura Film Festival nelle mura di Manfredonia, Anna Rita Caracciolo e grazie alla Direzione Artistica di Matteo Conoscitore ha da sempre una grande passione per il cinema. Da quattordici anni, grazie al suo impegno, a fine luglio, Manfredonia diventa un vero e proprio evento cineturistico per manfredonia e la provincia e sfondo di questa kermesse che ogni anno porta nella nostra città attori di fama, sceneggiatori e registi di corti e film nazionali e internazionali. Un Festival volto a valorizzare la storia, le bellezze e i talenti del nostro territorio. In attesa dell’uscita del film che verrà distribuito in streaming e nelle sale vi lasciamo il Trailer ufficiale .