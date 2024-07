L’incendio peggiora a Vieste, evacuata Baia dei Campi

Da questa mattina sono qui sul posto, presso Baia San Felice per monitorare l’incendio che, purtroppo, sta interessando ancora una volta quest’area. Stiamo monitorando costantemente la situazione e tutte le interforze stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza la zona.

A scopo cautelativo, è stato effettuato lo sgombero delle strutture di Baia dei Campi. Questa decisione è stata presa a causa del possibile riversamento dell’incendio in quella direzione, per garantire la sicurezza di tutti i turisti e operatori e per prevenire eventuali rischi legati a situazioni impreviste.

Tuttavia la situazione è seguita con attenzione e per ora sotto controllo. Vi terrò aggiornati su eventuali decisioni.

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti