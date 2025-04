[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, si riparte dalla reazione a Torino

Non una serata gioiosa per il Vitulano Drugstore Manfredonia, quella di martedì 1 aprile. Nessuno scherzo alla L84 Torino: al PalaMaggiore di Leinì, i piemontesi fanno loro i tre punti in palio nella ventiquattresima giornata della Serie A di futsal ed alimentano la propria corsa PlayOff.

Per i sipontini, invece, una battuta d’arresto comprensibile osservando la differenza negli obiettivi con gli avversari. Ormai, però, ogni punto vale oro e la lotta per la permanenza nella massima categoria nazionale è più agguerrita che mai.

L’intera città di Manfredonia è chiamata a stringersi attorno ai giocatori biancocelesti e spingerli verso un traguardo insperato. Sabato 4 marzo alle 17:00, match che può valere una stagione intera: arriva il GGTeamWear Benevento.

Cronaca della gara

La sfortuna battezza immediatamente la partita sipontina, con un clamoroso palo colpito da Mauro Canal. Nel primo tempo le chance non riescono a tramutarsi in rete. Al contrario, tutto ciò che viene costruito dalla L84 diventa oro. A sbloccarla è un fuoriclasse come Leandro Cuzzolino grazie al suo mancino fatato. Segue una marcatura del possente pivot Lucas Braga, poi arriva anche la doppietta per Cuzzolino. Sono due anche per Braga: giocata la carta del portiere di movimento ma, inizialmente, in maniera sterile e punita da Murilo Schiochet.

Una gara apparentemente morta, giunti all’intervallo. Continua a sembrarlo arrivati addirittura a tre quarti giocati, con perfino la tripletta per l’asso argentino Cuzzolino. Reazione d’orgoglio, però, dei garganici, che accorciano con il capitano Canal. Il gol di Lucas Siqueira sembra ampliare di nuovo il margine, ma le sortite offensive con e senza portiere di movimento sorprendono i neroverdi: Lucho, Giannattasio ed ancora Canal aprono ad uno scenario inatteso. Necessaria la doppietta di Murilo per chiudere una gara dalle mille sorprese.

Si segnalano, positivamente, per i manfredoniani, i minuti giocati dai prodotti della Futsal Academy Dominick Manzella ed Eros Nenna, mentre arriva l’esordio in Serie A per Alessandro Fiotta: dopo svariate stagioni nelle categorie inferiori, il portiere sipontino riesce a togliersi una gioia personale e viene ripagato per i suoi sforzi.

Formazioni

L84 Torino: Rescia, Tuli (vk), Siqueira, Josiko (k), Braga, Cuzzolino, Coco W., Pasculli (p), Murilo S., Mendes, De Rienzo (p), Raguso. All. Paniccia.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh (vk), Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Tabellino

3’19″pt, 10’47″pt, 8’25″st Cuzzolino; 6’24″pt, 13’21″pt Braga; 15’12″pt, 18’05″st Murilo; 11’20″st, 15’23″st Canal; 11’54″st Siqueira; 14’13″st Lucho; 16’02″st Giannattasio.

Ammoniti: Barbieri, Ronaldo, Raguso.

Link utili

Classifica e risultati.

Highlights.

Integrale: presto online.

Intervista a mister Moura.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: L84 Torino

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5