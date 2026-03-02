[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’IC “Tancredi-Amicarelli” di Monte Sant’Angelo porta in classe il Karate Olimpico Fijlkam: un’alleanza contro Bullismo e Violenza di genere

MONTE SANT’ANGELO (FG) – Un’opportunità d’eccellenza, a costo zero per le famiglie e per

l’istituzione, sta prendendo vita tra le mura dell’Istituto Comprensivo “Tancredi-Amicarelli”. Nell’ambito

del progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” 2025/2026, la scuola secondaria di primo grado ha attivato, già dal mese di gennaio c.a., un percorso di Karate Olimpionico FIJLKAM volto non solo al benessere

psico/fisico, ma alla formazione di una coscienza civica contro ogni forma di prevaricazione.



L’iniziativa è promossa da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

(MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani. Il Dirigente Scolastico,

Prof. Nicandro Rago, confermando la sua costante dedizione nell’offrire il meglio ai

propri alunni, ha reso possibile l’incontro tra il mondo della scuola e l’eccellenza tecnica

federale FIJLKAM.



L’attività è affidata a due professionisti di consolidata esperienza pluridecennale nel panorama del Karate Italiano Federale Fijlkam, che da diversi anni collaborano con il programma ministeriale con gli istituti scolasti nella provincia di Foggia:

 Maestro Benemerito Cav. Mauro LAGATTOLLA (7° Dan)

 Maestro Nicola GAMBUTO (6° Dan)

In stretta sinergia con il referente scolastico, il Prof.re Angelo DI MARTINO, i Maestri portano avanti i

programmi federali nazionali e Ministeriali di “Scuola Attiva” per trasformare la pratica sportiva in uno

strumento di benessere e vita sociale.

Il Karate Fijlkam, disciplina olimpica che insegna il controllo assoluto di corpo e mente, è utilizzato come:

 Antidoto al Bullismo: Gli studenti imparano il valore della disciplina e del rispetto reciproco, canalizzando

l’energia verso l’autocontrollo.

 Prevenzione della Violenza di genere: Il percorso offre alle studentesse consapevolezza e sicurezza

personale, promuovendo una cultura della parità e del rispetto inviolabile.

Inclusione e condivisione e partecipazione attraverso lo sport per tutti.

Gratuità e Attrezzature per la Scuola.

L’iniziativa si svolge senza alcun onere sia per la scuola che per le famiglie, in orario curriculare e si estende nei “Pomeriggi Sportivi” extracurriculari. Gli alunni dell’Istituto possono partecipare gratuitamente a ulteriori lezioni presso la sede della ASD “H. Shirai” di Monte Sant’Angelo.

Inoltre, grazie alla partecipazione, l’istituto riceverà un kit di attrezzature sportive specialistiche che resterà in dotazione permanente alla scuola