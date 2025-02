[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lesina Laguna di Puglia accoglie la Randonnée del Gargano: in arrivo 150 ciclisti da tutta Italia

Domenica 23 febbraio l’APS si occuperà dei servizi di ospitalità dedicati ai partecipanti all’evento

Lesina Laguna di Puglia è pronta ad accogliere, domenica 23 febbraio, la Randonnée del Gargano organizzata da Mtb Puglia. Sono oltre 150 i ciclisti in arrivo da tutta Italia per un viaggio in bici pedalando tra laghi, mare, borghi, foresta e montagna.

L’Associazione di Promozione Sociale che riunisce gli operatori del settore extralberghiero e della ristorazione di Lesina si occuperà dei servizi di ospitalità.

‘Né forte né piano, ma lontano’ è la filosofia della Randonnée: un’andatura che consente agli appassionati di scoprire il territorio, senza lo stress della competizione. Sono i chilometri percorsi e il dislivello, infatti, a contribuire all’acquisizione del brevetto. Lesina ospita partenza e arrivo di tre distinti tracciati.

La Randonnée del Gargano è una prova di lunghezza di 200 chilometri valida per il Campionato Italiano Master Audax. Percorrerà la litoranea fino a Peschici, attraversando Capojale, Foce Varano, Lido del Sole, Rodi Garganico e San Menaio, per poi convergere in salita fino al cuore della Foresta Umbra e scendere a Vico del Gargano, passando per Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena e Poggio imperiale.

Contemporaneamente, partirà la Rando Gravel Puglia – Gargano che prevede un percorso di 120 chilometri. È il giro dei due laghi di Lesina e Varano che attraversa Capojale, Foce Varano, Lido del Sole e rientra passando per Cagnano Varano, percorrendo numerosi tratti panoramici e punti di avvistamento di aironi, fenicotteri e altre specie migratorie.

Il terzo percorso è una ciclopedalata di 110 chilometri. Per tutti, è prevista una partenza dal Lungolago di Lesina, tra le 7 e le 8, in modalità ‘alla francese’ e scaglionata.

I partecipanti, oltre che dal resto della Puglia, arrivano soprattutto da Campania, Basilicata, Molise, Marche, ma anche dalla Lombardia e dalla Liguria.

L’Associazione di Promozione Sociale Lesina Laguna di Puglia presieduta da Antonio Specchiulli, reduce dalla BIT di Milano, cura l’accoglienza dei partecipanti. Il network dell’ospitalità è già rodato per i grandi numeri: a ottobre ha ospitato circa 100 dottorandi di ricerca nel campo delle Scienze e Tecnologie Agro-alimentari delle Università di Foggia, Catania e Udine, in occasione del 6th Joint Meeting of Agriculture-oriented PhD Programs.

Parcheggio, docce a fine giro e ristoro all’arrivo con un Pasta Party sono alcuni dei servizi predisposti per la Randonnée del Gargano. Ai cicloturisti, inoltre, è dedicato un parchetto a tariffa unica che comprende pernottamento in B&B, cena tipica e colazione. La collaborazione con Francesco Velluto di MTB Puglia consente di ospitare a Lesina un grande evento sportivo e rappresenta un’opportunità per promuovere il cicloturismo in Laguna e in tutto il Gargano Nord.