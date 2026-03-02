[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lesina: il Consiglio di Stato sospende la data delle elezioni e dispone la verifica delle schede nulle

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), accogliendo anche l’istanza presentata dalla lista Lesina Futura, ha sospeso gli effetti della precedente sentenza del TAR.

Di conseguenza, le elezioni nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina non si svolgeranno nelle giornate del 15 e 16 marzo.

Resta in carica il Commissario prefettizio nominato dal Prefettura di Foggia, che continuerà a guidare l’amministrazione comunale fino alla decisione definitiva nel merito.

Il Collegio ha inoltre disposto una verificazione istruttoria, con particolare riferimento:

-alla verifica delle schede nulle contestate e all’eventuale riconteggio delle stesse;

-al controllo relativo ai certificati medici della sezione 4, per accertare che non siano stati inseriti in buste diverse da quella prevista.

L’udienza di merito è stata fissata per il 7 maggio 2026, data in cui si entrerà nel merito della vicenda e si avranno indicazioni definitive.

Si tratta di un passaggio importante che mira a garantire la massima trasparenza e correttezza del procedimento elettorale, nell’interesse della comunità e della piena tutela della volontà degli elettori.