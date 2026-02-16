L’Eredità, va alla Ghigliottina grazie a nonna Assunta: ‘ha 102 anni’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata entusiasmante e a tratti beffarda quella del 16 febbraio de L’Eredità. Nel corso dei “100 Secondi” è accaduto davvero di tutto, con momenti di tensione che hanno messo a dura prova i concorrenti. Ad aprire l’appuntamento è stato Federico, reduce da una Ghigliottina sfortunata. Il campione si è confrontato con Gemma di Livorno, Lorenzo di Vicchio, Marzia di Roma, Federica di Cavallermaggiore, Giovanni di Roma e Laura della provincia di Treviso.

Lorenzo fregato all’ultima domanda dei 100 Secondi

Gioco dopo gioco, al Triello sono approdati Federico, Marzia e Lorenzo. Questa volta il campione non è riuscito a spuntarla e ai “100 Secondi” si sono sfidati Marzia e Lorenzo in un duello serrato. Alla fine ha avuto la meglio Marzia, che ha voluto ringraziare pubblicamente la nonna Assunta.

L’ultima domanda, infatti, riguardava una festività liturgica celebrata ad agosto. Lorenzo ha fornito una risposta errata, mentre Marzia, proprio grazie al nome della nonna, ha individuato quella corretta, conquistando così l’accesso alla Ghigliottina. La ricorrenza in questione è l’Assunzione di Maria.

La Ghigliottina della campionessa e la rivelazione su nonna Assunta

Con un montepremi iniziale di 200.000 euro, la campionessa si è accomodata al tavolo della Ghigliottina. Prima dell’avvio del gioco, Marco Liorni ha sottolineato con simpatia che la nonna di Marzia ha 102 anni e gode di ottima salute, aggiungendo: “Ha una memoria forse anche migliore della mia“.

Nel corso del gioco, il montepremi è progressivamente sceso fino a 25.000 euro. Gli indizi “Imitare”, “Grafico”, “Straniero”, “Breve” e “Forte” hanno portato Marzia a scegliere la parola “Tratto”. La soluzione corretta, però, era “Accento”. LEGGI ANCHE: L’Eredità – Sfida tra Giganti: chi gioca, quando va in onda e gli ospiti delle serate