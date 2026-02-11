L’Eredità – Sfida tra Giganti: chi gioca, quando va in onda e gli ospiti delle serate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il preserale più seguito della televisione italiana arriva in prima serata con L’Eredità – Sfida tra Giganti, lo speciale che celebra i vent’anni della Ghigliottina e riporta sul palco alcuni dei campioni più amati dal pubblico.

Rai 1 ha scelto di dedicare due serate consecutive all’evento, condotto da Marco Liorni insieme alle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, per un appuntamento che punta a unire nostalgia, competizione e spettacolo. Quando andranno in onda le puntate? Chi tornerà a giocare? E quali ospiti accompagneranno la sfida? Scopriamolo insieme.

Quando va in onda L’Eredità – Sfida tra Giganti: le due prime serate su Rai 1

Il doppio appuntamento con L’Eredità – Sfida tra Giganti è fissato per venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio 2026, sempre in prima serata su Rai 1.

La rete ha scelto di presidiare il weekend che precede la settimana di Sanremo con un titolo forte, capace di richiamare il pubblico affezionato del preserale e allo stesso tempo di offrire un formato adatto alla prima serata.

La scelta di collocare le due puntate in giorni consecutivi permette di creare un vero evento televisivo, con un ritmo che accompagna lo spettatore verso il duello finale del sabato.

La presenza di Marco Liorni, ormai volto stabile del game show, garantisce continuità con la versione quotidiana, mentre l’atmosfera da “gara speciale” aggiunge un elemento di curiosità che si presta perfettamente alla fascia serale.

Le puntate celebrano i vent’anni della Ghigliottina, il gioco conclusivo che ha reso L’Eredità un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Per l’occasione, la produzione ha deciso di riportare in studio i campioni che negli ultimi anni hanno lasciato il segno.

Chi giocherà: i sei super campioni pronti a sfidarsi

La selezione dei concorrenti è stata costruita recuperando i protagonisti più vincenti delle edizioni 2023, 2024 e 2025.

A tornare in gara saranno:

Guido Gagliardi, tra i campioni più vincenti della storia recente, con oltre 315 mila euro conquistati.

tra i campioni più vincenti della storia recente, con oltre 315 mila euro conquistati. Martina Crocchia , protagonista di una lunga serie di vittorie e di un percorso molto apprezzato dal pubblico.

, protagonista di una lunga serie di vittorie e di un percorso molto apprezzato dal pubblico. Giacomo Candoni , giovane campione dell’edizione 2023, ricordato per la sua precisione e per un montepremi importante.

, giovane campione dell’edizione 2023, ricordato per la sua precisione e per un montepremi importante. Daniele Alesini, medico oncologo che nel 2024 ha conquistato il pubblico con la sua calma e la sua preparazione.

medico oncologo che nel 2024 ha conquistato il pubblico con la sua calma e la sua preparazione. Christian Giordano , campione per 27 puntate e vincitore di oltre 310 mila euro.

, campione per 27 puntate e vincitore di oltre 310 mila euro. Gabriele Paolini, volto amatissimo della stagione 2025, con 33 puntate vinte e un montepremi che ha superato i 300 mila euro.

Il meccanismo prevede che il vincitore della prima serata acceda alla Superghigliottina del sabato, dove affronterà il campione della seconda puntata.

Il duello finale promette tensione, memoria televisiva e un livello di gioco molto alto, perché tutti i concorrenti hanno già dimostrato di saper gestire la pressione del format.

Accanto a Liorni ci saranno le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, ormai parte integrante dell’identità del programma.

Sono previsti anche ospiti che contribuiranno a rendere le due serate più vicine al ritmo della prima serata, anche se i nomi non sono ancora stati ufficializzati.

Cosa aspettarsi dalle due serate: ritmo, ospiti e un duello finale attesissimo

L’Eredità – Sfida tra Giganti nasce con l’obiettivo di trasformare il game show più seguito del preserale in un evento da prima serata.

La struttura delle puntate ricalca quella quotidiana, ma con un ritmo più serrato e momenti pensati per valorizzare i campioni e la storia del programma.

La presenza di ospiti aggiunge varietà e permette di alternare gioco e intrattenimento, mentre la Superghigliottina finale del sabato rappresenta il momento più atteso.

Il pubblico potrà rivedere i campioni che negli ultimi anni hanno conquistato affetto e curiosità, ritrovandoli in un contesto diverso, più competitivo e più spettacolare.

Rai 1 punta così a consolidare il successo del format anche in prima serata, sfruttando l’affetto del pubblico per Marco Liorni e per un gioco che, dopo vent’anni, continua a essere uno dei più seguiti della televisione italiana.