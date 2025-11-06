L’Eredità, Simona torna alla Ghigliottina ma il ‘sogno’ sfuma sul più bello
L'Eredità: dopo la vittoria precedente, la campionessa Simona torna in finale con 200.000 euro da difendere ma...
Continua il cammino di Simona, che nella precedente puntata ha dimostrato di avere la stoffa di un vero campione de L’Eredità. Nell’appuntamento di giovedì 6 novembre, l’insegnante in pensione è riuscita a battere tutti i suoi avversari, tornando al tavolo della Ghigliottina. Sarà riuscita a mettere a segno la seconda vittoria? Andiamo subito a scoprirlo!
L’Eredità puntata del 6 novembre 2025: gli sfidanti
Simona, reduce da un debutto trionfante (qui per scoprire quanto ha vinto), ha sfidato lo studente di Lettere proveniente da Torino, Filippo; colei che lavora all’aeroporto e vive a Brindisi, Angela; il funzionario Gianluca da Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, alla sua terza serata; la studentessa di Legge Virginia da Flumignano (Udine); il project manager Flaviano, proveniente da Roma; e il medico di famiglia Roberto, alla sua seconda partecipazione.
Dal Triello alla Ghigliottina: i “sopravvissuti” e la soluzione finale
Al Triello sono approdati Gianluca, Simona e Roberto, gli stessi concorrenti della precedente sfida. Ai 100 Secondi, a contendersi la vittoria sono stati nuovamente Gianluca e Simona, e ancora una volta è stata l’insegnante in pensione ad avere la meglio.
Questa volta Simona è partita da 200.000 euro ed è scesa a 12.500 euro a causa di una difficile Ghigliottina. Non è riuscita a trovare un buon collegamento tra le seguenti parole: “Fine, azzurro, Zorro, casa, lontano”. La campionessa ha scritto “Albero”, mentre la parola che l’avrebbe fatta vincere era “Sogno”. Non si è avverato il sogno, insomma.