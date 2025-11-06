L’Eredità, Simona torna alla Ghigliottina ma il ‘sogno’ sfuma sul più bello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il cammino di Simona, che nella precedente puntata ha dimostrato di avere la stoffa di un vero campione de L’Eredità. Nell’appuntamento di giovedì 6 novembre, l’insegnante in pensione è riuscita a battere tutti i suoi avversari, tornando al tavolo della Ghigliottina. Sarà riuscita a mettere a segno la seconda vittoria? Andiamo subito a scoprirlo!

L’Eredità puntata del 6 novembre 2025: gli sfidanti

Simona, reduce da un debutto trionfante (qui per scoprire quanto ha vinto), ha sfidato lo studente di Lettere proveniente da Torino, Filippo; colei che lavora all’aeroporto e vive a Brindisi, Angela; il funzionario Gianluca da Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, alla sua terza serata; la studentessa di Legge Virginia da Flumignano (Udine); il project manager Flaviano, proveniente da Roma; e il medico di famiglia Roberto, alla sua seconda partecipazione.

Dal Triello alla Ghigliottina: i “sopravvissuti” e la soluzione finale

Al Triello sono approdati Gianluca, Simona e Roberto, gli stessi concorrenti della precedente sfida. Ai 100 Secondi, a contendersi la vittoria sono stati nuovamente Gianluca e Simona, e ancora una volta è stata l’insegnante in pensione ad avere la meglio.

Questa volta Simona è partita da 200.000 euro ed è scesa a 12.500 euro a causa di una difficile Ghigliottina. Non è riuscita a trovare un buon collegamento tra le seguenti parole: “Fine, azzurro, Zorro, casa, lontano”. La campionessa ha scritto “Albero”, mentre la parola che l’avrebbe fatta vincere era “Sogno”. Non si è avverato il sogno, insomma.