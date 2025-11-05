L’Eredità, partenza vincente per Simona che esulta, abbraccia Liorni e balla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come un uragano, è arrivata una nuova campionessa a L’Eredità. Si tratta di Simona, preparata e piena di brio. A portarla dritta alla Ghigliottina è stata non solo la sua bravura, ma anche un pizzico di fortuna. Ai 100 Secondi, infatti, si è aggiudicata l’accesso alla finalissima grazie alla mancata risposta del suo rivale Gianluca. Ma è soltanto grazie alla sua cultura che Simona è riuscita a vincere un ghiotto montepremi.

L’Eredità, i concorrenti della puntata del 5 novembre 2025: eliminata Claudia

Ad aprire l’appuntamento di mercoledì 5 novembre de L’Eredità è stato Gianluca, reduce da un “complesso” rebus della Ghigliottina. A sfidare il campione sono stati la studentessa barese Alessia, Stefano da Asti, che lavora alle Poste, la carabiniera Teresa, alla sua terza puntata, il medico Roberto di San Gregorio (Catania), la giovane Claudia, che studia al Conservatorio e viene da Taranto, e Simona di Pavia, in pensione dopo una vita passata a insegnare matematica e fisica.

Gianluca battuto ai 100 Secondi

A raggiungere il Triello, riconfermandosi nel programma di mamma Rai, sono stati Gianluca, Teresa e Simona. La diciottenne Claudia non ce l’ha fatta ed è tornata a casa. Alla Ghigliottina, invece, è approdata Simona, dopo aver battuto Gianluca al gioco dei 100 Secondi.

La Ghigliottina, ecco quanto ha vinto Simona

Partendo da 165.000 euro, la neo campionessa ha dimezzato soltanto un paio di volte. Tra “Capitale, salita, ordine, prezzo e fissare” si celava la parola dal valore di 41.250 euro, e Simona l’ha individuata. Grazie al termine “Partenza”, la campionessa di Pavia ha conquistato la sua prima e ricca vincita. L’ex insegnante ha celebrato il successo abbracciando Marco Liorni e mettendosi a ballare in studio, dopo aver brindato insieme a Linda e Greta.