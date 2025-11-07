L’Eredità, Simona e Gianluca si sfidano e uno dei due viene eliminato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata un’emozionante puntata quella del 7 novembre de L’Eredità. È stato proprio Marco Liorni a definirla in questo modo. Uno dei momenti più ricchi di pathos è stato lo scontro finale tra due campioni del game show molto apprezzati dal pubblico: Gianluca e Simona. Uno dei due è stato eliminato, mentre l’altro ha ottenuto la riconferma arrivando al Triello.

L’Eredità, puntata del 7 novembre 2025: i concorrenti

Reduce da una sfortunata Ghigliottina, Simona ha cercato il riscatto. Questa volta la campionessa ha affrontato l’ingegnere Dario, di Parodi Ligure (Alessandria), l’impiegata Alessia, di Cugliate Fabiasco (Varese), il funzionario Gianluca, di Forlì-Cesena, l’insegnante Giovanna, di Roma, l’ingegnere Pino, di Trecate (Novara), e il medico Roberto, di San Gregorio (Catania).

Sfida decisiva tra Simona e Gianluca: chi è stato eliminato

Si è poi tenuta la battaglia tra Simona e Gianluca, una sorta di rivincita, visto che i due concorrenti si sono spesso sfidati ai 100 Secondi. Questa volta, però, la sfida si è svolta in un altro campo di gioco: quello del confronto a tempo che sancisce l’eliminazione definitiva dei concorrenti. Simona non ce l’ha fatta, mentre Gianluca ha raggiunto i nuovi ingressi Alessia e Pino al Triello.

La Ghigliottina

La Ghigliottina ha visto protagonista la giovane Alessia, che, partendo da 180.000 euro, è scesa a 45.000 euro dopo un paio di scelte sbagliate. Purtroppo la campionessa non ha trovato la parola da collegare a “Verticale, inizio, qualità, impresa e tromba”. Alessia ha scritto “Calcio” anziché “Segnale”. “In questa puntata mi avete davvero entusiasmato”: con queste parole Marco Liorni ha chiuso la trasmissione.