L’Eredità saluta Gabriele, intanto Alice getta al ‘vento’ 20.000 euro

Gabriele non resiste ed esce di scena, intanto Alice ritorna alla Ghigliottina per vincere 20.000 euro

Concetta Chirico11 Febbraio 2026
Si torna a giocare con l’allegra Alice nella puntata dell’11 febbraio de L’Eredità. La concorrente ha sfidato Gabriele, che solo 24 ore prima si era seduto al tavolo della Ghigliottina, e Alessandra. Tra le new entry figuravano il giardiniere Andrea, da Cisterna di Latina, la bancaria Giovanna, da Scanzano Jonico, l’operaio Luca, da Montespertoli, e il notaio Stefano, da Agira.

Puntata 12 febbraio l’Eredità

Per Gabriele l’avventura nel programma di Rai 1 si è già conclusa. Il concorrente è stato infatti eliminato nel corso di una sfida a tempo, chiudendo il suo percorso dopo una sola puntata e senza alcuna vincita. A conquistare il Triello sono state ancora una volta Alessandra e Alice, insieme al debuttante Stefano.

Alla Ghigliottina si è così rivista Alice. Dopo aver superato il notaio Stefano nella prova dei 100 Secondi, la campionessa si è accomodata al tavolo del round finale. Il montepremi iniziale di 160.000 euro è stato dimezzato più volte, fino a fermarsi a quota 20.000 euro.

Le parole indizio erano “Corrente”, “Passione”, “Dio”, “Offerta” e “Fine”. Alice ha puntato sulla soluzione “Vento”, una scelta coerente ma purtroppo non vincente. La parola corretta, infatti, era “Settimana”. Una conclusione amara, ma con la consueta grinta che continua a contraddistinguere il percorso della campionessa.

