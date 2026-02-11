L’Eredità saluta Gabriele, intanto Alice getta al ‘vento’ 20.000 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si torna a giocare con l’allegra Alice nella puntata dell’11 febbraio de L’Eredità. La concorrente ha sfidato Gabriele, che solo 24 ore prima si era seduto al tavolo della Ghigliottina, e Alessandra. Tra le new entry figuravano il giardiniere Andrea, da Cisterna di Latina, la bancaria Giovanna, da Scanzano Jonico, l’operaio Luca, da Montespertoli, e il notaio Stefano, da Agira.

Per Gabriele l’avventura nel programma di Rai 1 si è già conclusa. Il concorrente è stato infatti eliminato nel corso di una sfida a tempo, chiudendo il suo percorso dopo una sola puntata e senza alcuna vincita. A conquistare il Triello sono state ancora una volta Alessandra e Alice, insieme al debuttante Stefano.

Alla Ghigliottina si è così rivista Alice. Dopo aver superato il notaio Stefano nella prova dei 100 Secondi, la campionessa si è accomodata al tavolo del round finale. Il montepremi iniziale di 160.000 euro è stato dimezzato più volte, fino a fermarsi a quota 20.000 euro.

Le parole indizio erano “Corrente”, “Passione”, “Dio”, “Offerta” e “Fine”. Alice ha puntato sulla soluzione “Vento”, una scelta coerente ma purtroppo non vincente. La parola corretta, infatti, era “Settimana”. Una conclusione amara, ma con la consueta grinta che continua a contraddistinguere il percorso della campionessa.