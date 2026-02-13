L’Eredità, Marco Liorni ricorda l’ex campione Francesco: Alice eliminata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del 13 febbraio de L’Eredità, Marco Liorni ha dovuto salutare una delle protagoniste più solide del gioco, la campionessa Alice. La concorrente non è riuscita a superare la sfida decisiva ed è stata eliminata, interrompendo così il suo percorso nel quiz. Stefano e Francesco, invece, hanno conquistato l’accesso al Triello insieme alla debuttante Silvia. Proprio quest’ultima si è rivelata determinante, riuscendo a eliminare Alice al termine di un confronto serrato.

Francesco e Stefano si sfidano ai 100 Secondi: Marco Liorni parla dell’ex campione

La fase dei 100 Secondi ha regalato al pubblico un duello particolarmente avvincente tra Francesco e Stefano. Ad avere la meglio è stato Francesco, originario di Alghero. Con i suoi oltre 190 centimetri di altezza, il concorrente ha offerto a Marco Liorni l’occasione per una battuta, richiamando alla memoria un ex campione, anch’egli di nome Francesco, che superava i due metri. “Ultimamente gli alti funzionano”, ha commentato con ironia il conduttore, poco prima di dare il via alla Ghigliottina.

L’Eredità puntata 13 febbraio

Arrivato al momento decisivo, Francesco è riuscito a difendere l’intero montepremi iniziale di 180.000 euro, evitando dimezzamenti. Le cinque parole indizio erano: “Alto”, “Pagina”, “Coperta”, “Quarto” e “Pubblico”. Dopo un’attenta riflessione, il campione ha scelto la parola “Libro”. Una soluzione plausibile, ma non quella corretta: per conquistare la vittoria avrebbe dovuto puntare su “Ufficiale”. LEGGI ANCHE: L’Eredità saluta Gabriele, intanto Alice getta al ‘vento’ 20.000 euro