L’Eredità, Marco Liorni ricorda l’ex campione Francesco: Alice eliminata
L'ex campione Francesco viene ricordato a L'Eredità e Marco Liorni fa ironia sulla statura dell'attuale concorrente arrivato alla Ghigliottina
Nella puntata del 13 febbraio de L’Eredità, Marco Liorni ha dovuto salutare una delle protagoniste più solide del gioco, la campionessa Alice. La concorrente non è riuscita a superare la sfida decisiva ed è stata eliminata, interrompendo così il suo percorso nel quiz. Stefano e Francesco, invece, hanno conquistato l’accesso al Triello insieme alla debuttante Silvia. Proprio quest’ultima si è rivelata determinante, riuscendo a eliminare Alice al termine di un confronto serrato.
Francesco e Stefano si sfidano ai 100 Secondi: Marco Liorni parla dell’ex campione
La fase dei 100 Secondi ha regalato al pubblico un duello particolarmente avvincente tra Francesco e Stefano. Ad avere la meglio è stato Francesco, originario di Alghero. Con i suoi oltre 190 centimetri di altezza, il concorrente ha offerto a Marco Liorni l’occasione per una battuta, richiamando alla memoria un ex campione, anch’egli di nome Francesco, che superava i due metri. “Ultimamente gli alti funzionano”, ha commentato con ironia il conduttore, poco prima di dare il via alla Ghigliottina.
L’Eredità puntata 13 febbraio
Arrivato al momento decisivo, Francesco è riuscito a difendere l’intero montepremi iniziale di 180.000 euro, evitando dimezzamenti. Le cinque parole indizio erano: “Alto”, “Pagina”, “Coperta”, “Quarto” e “Pubblico”. Dopo un’attenta riflessione, il campione ha scelto la parola “Libro”. Una soluzione plausibile, ma non quella corretta: per conquistare la vittoria avrebbe dovuto puntare su “Ufficiale”. LEGGI ANCHE: L’Eredità saluta Gabriele, intanto Alice getta al ‘vento’ 20.000 euro