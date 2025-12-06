Cambio programmazione 7-8 dicembre: stop L’Eredità, Affari Tuoi e Il Paradiso delle Signore, i vari motivi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stop a tre dei programmi di punta di Rai 1 nelle giornate del 7 e dell’8 dicembre. Parliamo de L’Eredità, di Affari Tuoi e de Il Paradiso delle Signore. Le ragioni che hanno portato la rete ammiraglia a sospendere temporaneamente queste trasmissioni, da sempre capaci di richiamare milioni di spettatori, sono diverse e legate a eventi di grande rilevanza. Si tratta, in ogni caso, di un’interruzione momentanea: vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Perché L’Eredità e Affari Tuoi non vanno in onda il 7 dicembre?

Venerdì 7 dicembre sia L’Eredità sia Affari Tuoi osserveranno un giorno di pausa. A differenza delle precedenti occasioni in cui il game show di Marco Liorni non andava in onda ma restava comunque disponibile su RaiPlay, questa volta non sarà così.

In concomitanza con l’inaugurazione della stagione 2025/2026 del Teatro alla Scala, Rai 1 trasmetterà in diretta “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič, un appuntamento immancabile per il pubblico amante dell’opera e più in generale per chi segue da vicino i grandi eventi culturali.

Perché non c’è Il Paradiso delle Signore l’8 dicembre?

L’Eredità e Affari Tuoi torneranno regolarmente in onda l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. Nella stessa data, invece, sarà Il Paradiso delle Signore a fermarsi. La sospensione della celebre daily soap ambientata negli anni Sessanta è dovuta alla diretta dedicata all’omaggio di Papa Leone XIV alla Statua dell’Immacolata, trasmessa da Piazza di Spagna.