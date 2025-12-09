L’Eredità, Marcello resiste ancora ma questa volta è Samuel ad accedere alla finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata de L’Eredità ha regalato ancora una volta tensione, entusiasmo e qualche inevitabile delusione, confermando quanto il quiz di Rai 1 riesca a coinvolgere ogni sera il pubblico da casa. Gli ascolti tv sono sbalorditivi, basti pensare che nel giorno dell’Immacolata, Marco Liorni ha saputo attirare davanti agli schermi 4.146.000 spettatori, producendo il 24.7% di share. L’appuntamento del 9 dicembre si è sviluppato tra nuove sfide, conferme attese e un finale che ha lasciato l’amaro in bocca, pur senza spegnere l’affetto degli spettatori. Protagonista del giorno: Samuel.

L’Eredità, si salvano ancora Lodovica, Samuel e Marcello

L’esperienza dei nuovi concorrenti si è rivelata breve e piuttosto complicata. Giovanna, arrivata dalla provincia di Grosseto, Andrea di Pessano, Erika di San Giuliano Terme e Alessia di Udine, hanno provato a inserirsi nei meccanismi del gioco e a tenere testa ai volti già noti del programma. Nonostante l’impegno e la concentrazione, però, per loro il percorso si è fermato prima del Triello, dimostrando quanto sia difficile imporsi contro avversari ormai rodati e sicuri.

Subito dopo troviamo Lodovica, reduce da una Ghigliottina senza risultato nella puntata precedente. Per lei questa era l’occasione giusta per rimettersi in carreggiata, affrontando non solo i nuovi arrivati ma soprattutto due concorrenti molto solidi. La determinazione non è mancata e la voglia di riscatto era evidente, tanto da permetterle di rientrare ancora una volta nel gruppo dei migliori tre.

Samuel alla Ghigliottina prova a vincere 85 mila euro

Tra i protagonisti più convincenti della serata spicca Samuel, giovane professore che sta lentamente conquistando il pubblico con il suo modo di fare pacato e la sua preparazione. Il suo percorso lo ha portato fino alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 170 mila euro, cifra importante che si è ridotta a 85 mila euro dopo un solo dimezzamento.

Davanti alle cinque parole indizio — “Sanremo”, “Giocare”, “Bambola”, “Seconda” e “Saluti” — Samuel ha seguito il proprio ragionamento scegliendo la parola “Essere”. Una scelta che non si è rivelata vincente, perché la soluzione corretta era “Casa”. Nonostante l’errore, sui social sono arrivati numerosi messaggi di sostegno e incoraggiamento, a testimonianza di quanto il concorrente sia apprezzato.

Marcello persevera da 24 puntate

A chiudere il quadro dei più promettenti resta Marcello, ormai presenza fissa e sempre più solida all’interno del game show. Con 24 presenze all’attivo, il campione continua a dimostrare lucidità, sangue freddo e una sorprendente continuità di rendimento. Puntata dopo puntata, il suo obiettivo sembra chiaro: restare in gioco il più a lungo possibile e difendere il titolo senza alcuna intenzione di cedere il passo.