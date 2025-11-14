L’Eredità, Marcello elimina Giusy, Gianluca fa una gaffe ai 100 Secondi: la soluzione e il montepremi della Ghigliottina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra l’eliminazione di uno dei campioni del momento, una certa gaffe artistica ai 100 Secondi e la consacrazione di un nuovo concorrente alla Ghigliottina, è andata in scena un’altra avvincente puntata de L’Eredità. I momenti di suspense non sono mancati, soprattutto con la new entry Marcello, di origini napoletane, che ha raggiunto la finale con un bottino di 85 mila euro. Vediamo che cosa è successo.

Giusy eliminata, Gianluca e la gaffe su Van Gogh, Marcello alla Ghigliottina

Alessandra, digerita l’amara sconfitta nella precedente puntata, è tornata a giocare con l’obiettivo di riscattarsi. Davanti a lei c’erano sei avversari preparati. C’erano lo studente Filippo, di Gazzuolo in provincia di Mantova; Valentina di Nova Milanese, impiegata; Marcello, di sangue napoletano ma ormai trapiantato a Verona, pensionato dopo una vita in banca; i soliti Gianluca e Giusy; e la copywriter Francesca di Roma, originaria della Basilicata.

Giusy è stata eliminata dalla new entry Marcello, mentre Gianluca è riuscito a difendersi abbastanza bene, arrivando fino ai 100 Secondi. Per l’ennesima volta, questo campione di Forlì-Cesena è caduto all’ultimo istante, facendo confusione tra Picasso e Van Gogh. La domanda era: “Nel noto autoritratto del 1889, quale pittore ha un orecchio bendato?”

Il nuovo campione dimezza solo una volta: sfiora la vincita di 85.000 euro perché non segue ‘l’istruzione’ giusta

Marcello ha così debuttato alla Ghigliottina con 170 mila euro di montepremi. La cifra è stata dimezzata una sola volta, assestandosi sugli 85 mila euro. Tra “Viaggio – Superiore – Processo – Diritto – Base”, il pensionato ha scritto “Livello”. Peccato, però, che la parola corretta fosse “Istruzione”.