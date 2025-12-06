L’Eredità, Marcello ci riprova ma gli manca il ‘vigore’ giusto per vincere alla Ghigliottina: cosa è successo
Marcello ancora campione per la 22esima volta, ma alla Ghigliottina non trova la soluzione e perde 25.000 euro
Un’altra avventura, un’altra puntata e un’altra sconfitta hanno segnato il percorso di Marcello, attuale campione de L’Eredità. Con quella del 6 dicembre, il concorrente ha raggiunto quota ventidue partecipazioni, portando a casa soltanto due Ghigliottine vinte.
L’Eredità, la puntata del 6 dicembre 2025
Marcello è tornato in gioco davanti a Marco Liorni dopo l’ennesima Ghigliottina sfumata. In questa occasione ha dovuto vedersela con un gruppo di sfidanti agguerriti: Claudia da Arona, Filippo da Bologna, Lodovica, Serena da Pieve di Bono, Samuel e Giampaolo da Arenzano.
Dopo una sfida serrata ai 100 Secondi, è stato ancora lui a prevalere, conquistando l’accesso alla Ghigliottina. Samuel, invece, non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo, ma avrà la possibilità di riprovarci nella prossima puntata, prevista per venerdì 8 dicembre (qui per scoprire perché non andrà in onda L’Eredità).
Il montepremi finale e la soluzione alla Ghigliottina
Partendo da un montepremi di 200.000 euro, il supercampione ha tentato di preservare il più possibile il valore finale, che si è assestato a 25.000 euro in gettoni d’oro. Le parole da collegare erano “Pieno – Perdere – Fisico – Regolamento – Gioventù”.
Marcello ha scelto la soluzione errata, “Gioco”, mentre la parola corretta era “Vigore”, l’unica in grado di creare un legame coerente con tutti gli indizi proposti.