L’Eredità, Marcello cade ai 100 Secondi e Luca va alla Ghigliottina ma usa il ‘trucco’ al posto della ‘penna’

Dopo l’uscita di scena di Gianluca, L’Eredità continua a far sognare il pubblico grazie a Marcello e Luca. I due concorrenti si sono sfidati nei 100 Secondi, ma questa volta la sorte ha deciso di voltare le spalle al campionissimo del momento. Marcello è crollato proprio all’ultimo istante e questa sconfitta pesa più del previsto, perché il partenopeo avrebbe potuto fare una conquista particolare che vi sveliamo nelle seguenti righe.

Ancora Luca e Marcello ai 100 Secondi: cosa ha perso il campionissimo

Gli avversari di Marcello del 20 novembre sono stati ancora una volta Luca e Francesca, entrambi approdati al Triello e decisi a giocarsi ogni possibilità per rimanere in gara. Tra le nuove presenze figuravano Giorgia di Casier, in provincia di Treviso; Roberto di Lanzo Torinese; Francesca da Messina; e Marta di Roma. Francesca è stata la prima a lasciare il gioco, mentre Luca e Marcello si sono confermati protagonisti, conquistando il Triello e tornando a sfidarsi nuovamente nei 100 Secondi. La nuova campionessa è risultata essere Mara, docente universitaria entrata in gara da poco, ma immediatamente convincente.

Tornando ai 100 Secondi, Marcello è inciampato proprio sul gong finale, senza riuscire a rispondere all’ultima domanda. Una caduta particolarmente amara, poiché il ritorno alla Ghigliottina gli avrebbe permesso di ottenere una nuova vita extra, un vantaggio fondamentale per il percorso del campionissimo partenopeo!

La Ghigliottina, quanto ha perso Luca

Per Luca, invece, questa è stata la prima esperienza alla Ghigliottina. Partito da 150.000 euro, il montepremi si è ridotto a 9.375 euro. Le cinque parole “Monte – Ripassare – Laser – Ombretto – Amico” lo hanno spinto a puntare tutto sulla parola “Trucco”. Con evidente dispiacere, Marco Liorni ha rivelato la soluzione corretta: la parola vincente era “Penna”.