L’Eredità, Gianluca punta il dito contro Marcello e Marco Liorni chiede spiegazioni

È calato il sipario sul percorso di uno dei campioni de L’Eredità. Nel corso della puntata del 19 novembre, Marcello e Gianluca si sono sfidati per l’ennesima e definitiva volta, ma non ai consueti “100 Secondi”. Questa volta, infatti, il loro confronto si è consumato nella prova a tempo, decisiva per stabilire chi dei due avrebbe abbandonato il gioco. Intanto l’eliminato detiene un record stagionale.

L’Eredità saluta Gianluca: il record stagionale dell’ex campione

Marcello, reduce dalla quinta Ghigliottina consecutiva, ha mantenuto altissima la concentrazione. Nell’appuntamento del 19 novembre ha affrontato Gianluca, Luca, la logopedista Francesca di Verona, l’insegnante Francesco di Cascina, l’analista Fabiola di Santa Cesarea Terme e l’imprenditore Franco di Pray.

Durante la Scossa, è stato Gianluca a cadere, scegliendo di sfidare proprio il suo storico rivale. Una decisione che ha sorpreso il conduttore Marco Liorni, il quale ha voluto approfondire le motivazioni. Gianluca ha spiegato con lucidità la sua strategia: “Ai 100 Secondi è un muro. Se dovesse capitare di tornare ai 100 Secondi, magari c’è una possibilità…” L’obiettivo era chiaro: provare a eliminare Marcello prima della fase finale, per aumentare le probabilità di accedere alla Ghigliottina.

Marcello ha compreso e condiviso il ragionamento dell’avversario. La sfida tra i due, intensa e definitiva, ha però visto cadere Gianluca, che conclude così la sua esperienza a L’Eredità dopo 15 presenze, un vero record stagionale. Nessuna vittoria, purtroppo, per l’ex campione, che torna a Forlì-Cesena senza premi ma con un percorso comunque memorabile: è suo il record stagionale di presenze (15 puntate).

Marcello punta alla “vita extra”

Cambio di scenario ai 100 Secondi: Marcello ha affrontato Luca e, per la sesta serata consecutiva, ha conquistato l’accesso alla Ghigliottina, con un montepremi iniziale di 170.000 euro, poi ridotti a 42.500 euro. Anche questa volta, però, non è riuscito a trovare la parola esatta. Tra “Notte – Stelle – Popolo – Capitolo – Verbo”, Marcello ha scelto “Sovrano”, mentre la soluzione corretta era “Voce”. Se anche nella seguente puntata riuscirà ad aggiudicarsi la finale, Marcello guadagnerà una vita extra!

La Ghigliottina, quanto ha perso il campione

Un’altra occasione sfumata. Riuscirà Marcello a trasformare finalmente le sue presenze in una vittoria, o continuerà a collezionare accessi alla Ghigliottina senza riuscire a conquistare il premio? La sua determinazione lascia aperta ogni possibilità e il suo percorso continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso.