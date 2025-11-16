L’Eredità, ‘maledizione’ dei 100 Secondi per Gianluca, crolla di nuovo e Marcello va in finale con 200.000 €

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora una volta scontro tra i due soliti campioni di sempre a L’Eredità. A quanto pare, Gianluca è investito da una sorta di maledizione chiamata “100 Secondi”. Il concorrente di Forlì-Cesena arriva sempre al penultimo gioco del game show di Rai 1, per poi crollare e cedere il passo al rivale di turno. Ed è stato così che Marcello è ritornato alla Ghigliottina, con un esorbitante bottino di 200.000 mila euro.

Marco Liorni su Gianluca: “È arrivato più volte, ma…”

A sfidare Marcello, nella puntata del 16 novembre de L’Eredità, sono stati i soliti Alessandra e Gianluca. Oltre a questi due campioni, il napoletano si è misurato con Marcella, di Torino; con il consulente finanziario Diego, proveniente da Ancona; con Lorenzo, da Genova, giovane professore nella medesima scuola dove ha studiato; e con la napoletana Loredana, chirurgo del Pronto Soccorso.

Nel presentare Gianluca, Marco Liorni non ha potuto fare a meno di sorridere pensando al suo sogno di vincere alla Ghigliottina: “È arrivato più volte, ma…”.

Marcello alla Ghigliottina, ma non va in ‘campagna’ e si ferma alla ‘bottega’

Niente di nuovo al Triello, con Alessandra, Gianluca e Marcello a sfidarsi. E, dopo aver perso nuovamente ai 100 Secondi, Gianluca ha ceduto il passo al solito Marcello.

Marcello era partito con 200.000 euro di montepremi, per poi ritrovarsi con 25.000 euro. Per vincere avrebbe dovuto trovare la soluzione alla Ghigliottina. Con le parole “Vendita, Romana, Aria, Stampa, Ragazzo”, il campione ha optato per “Bottega”, mentre quella giusta era “Campagna”. Non resta che ritentare la sorte.