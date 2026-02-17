L’Eredità, Luciano sbaglia ‘risorsa’ e spreca la ‘possibilità’ di vincere: eliminato un campione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marzia, reduce dalla recente sfida che l’aveva portata dritta alla Ghigliottina, è tornata in gioco nella puntata del 17 febbraio de L’Eredità. Insieme a lei, Marco Liorni ha accolto in studio una schiera di agguerriti sfidanti: Daniele da Civitella Alfedena, Michela da Sabaudia, Lorenzo da Vicchio, Federico (alla sua quarta partecipazione), Daniela da Aglientu e Luciano da Genova. Ne è scaturita una partita vivace e ricca di colpi di scena, capace di tenere gli spettatori incollati allo schermo fino al momento decisivo. LEGGI ANCHE: L’Eredità, va alla Ghigliottina grazie a nonna Assunta

L’Eredità, puntata del 17 febbraio: Luciano è il nuovo campione

Manche dopo manche, si è giunti al Triello, che ha visto trionfare Lorenzo, Marzia e Luciano. Quest’ultimo, in particolare, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, superando brillantemente ben tre sfide dirette per restare in gara. Federico, invece, è stato eliminato.

Ai 100 Secondi, Marzia non è riuscita ad avere la meglio sulla “new entry” Luciano: è lui il nuovo campione. Il concorrente genovese si è presentato alla Ghigliottina con un potenziale montepremi di 190.000 euro che, dopo tre dimezzamenti, si è assestato sulla cifra di 23.750 euro.

La Ghigliottina

Le parole a disposizione erano: Pieno, Guadagno, Mille, Seconda, Umane. Al suono del gong, Luciano ha tentato la sorte scrivendo sul cartellino “Risorse”. Purtroppo, la delusione è arrivata con la svelata finale di Liorni: la parola corretta era “Possibilità”.