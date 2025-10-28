L’Eredità, la campionessa Michela va fuori di ‘teste’ e vince un grosso montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chi la dura la vince, lo sa bene la sarda Michela, che nelle precedenti due puntate de L’Eredità aveva cercato il successo, seppur invano. Soltanto alla terza partecipazione la donna è riuscita a riscattarsi. Per lei è stato un martedì fuori dal comune, coronato da una vincita tra le più alte di questa edizione del game show di mamma Rai. Ma prima di arrivare al momento dei festeggiamenti, la campionessa ha dovuto misurarsi con sei avversari molto abili.

Eliminato il campione Simone

Oltre a Simone, Michela e Andrea, tra i concorrenti de L’Eredità c’erano la torinese Beatrice, che insegna inglese a Roma, l’universitario Stefano, da Brindisi, Simona da Casnigo (Bergamo), perito tessile, e un altro Andrea, proveniente da Novara. Al Triello sono approdati soltanto in tre: Michela, Andrea e la new entry Beatrice. L’ormai ex campione Simone non ce l’ha fatta a sopravvivere a questo turno, congedandosi da Marco Liorni. Dopo aver risposto alle sei domande, a contendersi l’accesso alla Ghigliottina sono state le due donne. Alla fine, a spuntarla è stata Michela.

Michela vince un ricco montepremi e si emoziona

Con un montepremi di 190 mila euro, la campionessa sarda ha dimezzato soltanto un paio di volte, portando la cifra finale a 47.500 euro. Le parole sul tabellone della Ghigliottina erano: “Sette – Chiamare – Serie – Cacciatore – Modigliani”. Michela ha scritto “Teste”. Marco Liorni ha fatto credere alla campionessa di aver sbagliato, e proprio per questo motivo l’entusiasmo e l’incredulità sono stati ancora maggiori. La concorrente si è aggiudicata una vincita di 47.500 euro, brindando con le Professoresse del programma tra sorrisi e lacrime. Riuscirà a fare il bis?