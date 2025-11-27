L’Eredità, la campionessa batte Marcello e ride di gioia ma alla Ghigliottina non trova la ‘vittoria’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marcello, dopo la contestata puntata del 26 novembre, è tornato in studio con il desiderio silenzioso ma tenace di riscattare quella Ghigliottina che gli aveva fatto sfumare ben 170 mila euro. Portava con sé la compostezza di chi è abituato alla tensione dei 100 Secondi, lui che in quella prova era considerato quasi imbattibile. E invece, questa volta, la sua corsa si è interrotta di fronte a una nuova campionessa.

I concorrenti della puntata del 27 novembre de L’Eredità

Nel gruppo dei concorrenti c’erano volti e storie diverse: Federica, imprenditrice milanese; Marta, di Fara Novarese, ormai alla sua quarta esperienza; Adolfo, agente immobiliare di Alba; Antonella; Giada, studentessa di Medicina da Ronchis; e Marco, neolaureato di Palazzolo Acreide ed ex campione di nuoto. Una piccola folla di ambizioni e speranze che si è giocata tutto davanti alle telecamere.

Marcello perde e Marta ride

Alla fine, a riconfermarsi nel quiz di Rai 1 sono stati ancora una volta i “soliti noti”: Marcello, Marta e Antonella. Ma è proprio durante i 100 Secondi che è arrivato l’imprevisto, quello che scuote gli equilibri e sorprende tutti. Marcello, il più temuto in quella prova, non è riuscito a superarla. Un attimo di incertezza, e il re dei 100 Secondi ha ceduto il passo alla rivale, che non ha potuto fare a meno di ridere dalla felicità.

Marta finalmente va alla Ghigliottina ma perde l’occasione di vincere 45 mila euro

Così il gioco è passato nelle mani di Marta, che si è seduta davanti alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 180 mila euro. Una cifra che, prova dopo prova, si è dimezzata fino a fermarsi a 45 mila euro. Davanti a lei, cinque parole: “Misura – Pugno – Cascate – Puccini – Dov’è”. Marta ha chiuso gli occhi un istante, come per cercare un filo invisibile, poi ha puntato tutto su “Unità”.

Le sembrava la scelta più coerente, la chiave giusta per legare quei termini così diversi. Ma la parola non era quella. La soluzione corretta era “Vittoria”. Una beffa crudele, soprattutto perché a Marta non è mancato il coraggio di provarci fino in fondo. E allora sì, stavolta è proprio il caso di dirlo: una vittoria mancata, sotto ogni punto di vista.