L’Eredità, contestazione ai 100 Secondi, interviene Marco Liorni: ‘non potevamo accettarla’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora una volta è stato Marcello a stringere tra le mani le chiavi della Ghigliottina. Eppure, questa volta, la vittoria gli è scivolata tra le dita per un attimo, perché senza l’errore della sua rivale il campione napoletano avrebbe potuto rischiare di perdere tutto. Un errore che non è passato inosservato agli spettatori della storica trasmissione di mamma Rai, pronti a contestare a voce alta ciò che era accaduto. A riportare la calma ci ha pensato l’intervento di Marco Liorni, che ha fatto chiarezza sul particolare avvenuto nel gioco dei “100 Secondi”.

Gli sfidanti del 26 novembre de L’Eredità

Dopo una Ghigliottina sfortunata, il nuovo campione Mattia ha tentato ancora una volta la fortuna a L’Eredità. Si è trovato davanti avversari già familiari al pubblico: Marcello, ormai alla sua dodicesima puntata, e Marta. Con loro, le new entry Antonella, Dino, Sofia e Cristian. Quando il gioco ha iniziato a stringere il cerchio, a conquistare un posto nel Triello sono stati ancora una volta Marcello, insieme ad Antonella e Marta.

La contestazione sulla risposta di Antonella: Marco Liorni chiarisce tutto

Ed eccoci al cuore della vicenda, quello che è avvenuto nei “100 Secondi”, il momento decisivo che stabilisce chi dei due finalisti accede alla Ghigliottina. Da una parte Marcello, dall’altra Antonella. I telespettatori più attenti sono balzati sulla sedia quando, alla domanda “In Italia, quale corte giudica la legittimità costituzionale delle leggi?”, Antonella ha risposto “La Consulta”.

Una risposta tecnicamente corretta, ma che la redazione ha segnato come errata. Poco prima della Ghigliottina, è stato Liorni stesso a dissipare ogni dubbio: “Si chiama anche così, ‘la Consulta’, ma il notaio ci ha spiegato che, essendo la domanda formulata in modo molto preciso, non era accettabile rispondere in questo modo. Per questa ragione non abbiamo potuto accettare la risposta di Antonella. Poi la domanda è rimbalzata su Marcello, che ha risposto correttamente ‘la Corte Costituzionale’. Era doveroso chiarirlo, soprattutto nei confronti di Antonella e dei telespettatori”.

Marcello alla Ghigliottina non dimezza e prova a vincere 170 mila euro

E poi, la Ghigliottina. Marcello si è ritrovato davanti alle parole “Libro – Nazionale – Marchio – Negozio – Dati”, cercando quel filo invisibile che le unisse. Ha tentato con “Diffusione”, ma la parola giusta era “Titolare”. Con quella scelta errata si è dissolta la possibilità di portare a casa un colpo da 170 mila euro, lasciando nell’aria il sapore dolceamaro delle occasioni mancate.