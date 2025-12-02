L’Eredità, il campione Nicola sfiora maxi vincita da 200.000€, Marcello taglia il traguardo delle 18 puntate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviati i festeggiamenti del giorno precedente, in cui Marta aveva conquistato un ricco montepremi risolvendo la Ghigliottina, L’Eredità è tornata in scena con una nuova e appassionante puntata. La campionessa è riuscita ancora una volta a confermarsi al Triello, affiancata dall’immancabile Marcello, ormai protagonista indiscusso alla sua diciottesima serata consecutiva. A quanto pare, nessuno riesce a scalzare il concorrente di origini napoletane.

Marcello e Marta si salvano ancora

Sia Marcello sia Marta hanno difeso con sicurezza il loro titolo, conquistando nuovamente l’accesso al Triello. Con loro c’era anche Nicola, che dopo un confronto serrato proprio con Marcello è riuscito ad assicurarsi un posto alla Ghigliottina. Nicola ha portato con sé un montepremi di 200.000 euro e ha dimostrato grande lucidità, riuscendo a non dimezzare neppure una volta la cifra accumulata.

La Ghigliottina da 200.000 euro

Al momento decisivo, però, non è riuscito a individuare il collegamento tra “Pubblico – Larga – Guadagno – Cielo – Dolce”. Invece della soluzione corretta, “Fetta”, ha scelto la parola “Metà”, sfiorando così una maxi vincita che sarebbe stata davvero memorabile. Un’occasione mancata che lascia un po’ di amaro, ma anche la consapevolezza di una prova giocata con notevole coraggio e capacità.