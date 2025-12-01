L’Eredità, Marta trionfa alla Ghigliottina grazie alla ‘coppia’ e vince un montepremi di 21.250€

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si torna a vincere a L’Eredità dopo circa una settimana dall’ultimo trionfo. Era il 23 novembre, ma la puntata in questione non era andata in onda su Rai 1 per dare spazio alla Coppa Davis ed era stata resa disponibile soltanto su RaiPlay. Se in quell’occasione a trionfare era stato Marcello, questa volta la fortuna ha premiato un’altra concorrente: Marta. Durante il gioco della Scossa, dedicato all’argomento “Sandokan”, ha fatto la sua comparsa uno degli attori più amati dal pubblico italiano.

I concorrenti dell’1 dicembre 2025 de L’Eredità e l’ospite speciale della Scossa

Dicembre si è aperto con un’atmosfera ricca di emozione e momenti intensi. Oltre alla vittoria di Marta, lo studio ha accolto una presenza speciale: Alessandro Preziosi, uno dei volti più apprezzati della nuova serie Sandokan. Per quanto riguarda la gara, Marta ha dapprima superato Marcello e Nicola al Triello, conquistando poi la Ghigliottina dopo lo scontro ai 100 Secondi con il nuovo arrivato.

La vincita di Marta e la parola della Ghigliottina

Marta è arrivata alla Ghigliottina partendo da 170 mila euro, cifra scesa a 21.250 euro dopo alcuni dimezzamenti. Le parole da collegare erano: “Attacco – Modello – Massaggio – Fedi – Aperta”.

La concorrente non ha esitato troppo e ha scritto immediatamente “Coppia”. Marco Liorni ha ascoltato attentamente le sue motivazioni, provando a metterla alla prova con qualche dubbio. Alla fine, però, ha annunciato che “Coppia” era effettivamente la parola vincente. Il pubblico in studio si è alzato in piedi per festeggiare il momento. Una vittoria meritata: complimenti, Marta!