L’Eredità, il campione Marcello alla Ghigliottina per vincere 47.500 euro, Alessandra eliminata

È ancora lui… Marcello! Per la quarta volta consecutiva, il campione di origini partenopee si è aggiudicato un’altra l’accesso alla Ghigliottina, ma questa volta non si è ritrovato a sfidare Gianluca ai 100 Secondi. Marcello si è dato battaglia con una new entry chiamata… Luca! Sarà per il nome dei suoi avversari, oltre che sicuramente per la bravura di Marcello, fatto sta che la Ghigliottina lo vede protagonista da un bel po’ di tempo. Ma sarà riuscito a vincere questa volta? Andiamo subito a scoprirlo, intanto anticipiamo che Alessandra è stata eliminata dal celebre quiz televisivo di Rai 1.

Alessandra eliminata, Marcello, Luca e Gianluca alla Ghigliottina

I concorrenti che hanno sfidato Marcello sono stati i conosciutissimi Alessandra e Gianluca (quest’ultimo alla sua 13esima puntata); la new entry Giulia Teresa, che fa la medical writer e vive a Sansepolcro; l’impiegato tecnico Luca, che viene da Castenedolo, in provincia di Brescia; Cristina, di Torino, traduttrice; l’impiegato Federico, di Alassio, in provincia di Savona.

Alessandra non è riuscita a superare Luca al confronto a tempo, uscendo di scena tra gli applausi del pubblico dell’Eredità. Gianluca, Luca e Marcello sono andati al Triello.

La Ghigliottina di Marcello: la parola e il montepremi

Dopo aver battuto Luca ai 100 Secondi, Marcello è ritornato a giocare alla Ghigliottina. Questa volta è partito da un montepremi di 190.000 euro ed è sceso a 47.500 euro. Non ha vinto nemmeno stavolta, perché non ha trovato la parola “Pazza”, che ben legava con “corsa, musica, Barbra Streisand, acqua, palla”. Marcello ha puntato erroneamente su “Ginnastica”!