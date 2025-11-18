L’Eredità, Marcello imbattibile: schianta Gianluca per la quinta volta e sfiora i 100mila euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marcello e Gianluca stanno facendo la storia di questa edizione de L’Eredità, ciascuno per un motivo diverso. Entrambi sono abilissimi nelle varie manche del quiz televisivo di Rai 1, ma mentre uno cade sempre al gioco dei 100 Secondi, l’altro arriva puntualmente alla Ghigliottina. Anche il 18 novembre 2025 i fan del game show condotto da Marco Liorni hanno assistito all’ormai tradizionale scontro tra Marcello e Gianluca. Come da copione, quest’ultimo non è riuscito a spuntarla sul rivale. E così, per la quinta volta consecutiva, Marcello è tornato ad accomodarsi alla Ghigliottina, puntando a vincere la stratosferica cifra di 100.000 euro. Vediamo com’è andata a finire e cosa ha ricordato il conduttore in merito ad una regola del regolamento dell’Eredità.

L’Eredità, i concorrenti del 18 novembre 2025

Oltre a Luca, Gianluca e Marcello, riconfermati al Triello anche in questa puntata, Marco Liorni ha avuto modo di accogliere altri quattro concorrenti. Direttamente da Catania è arrivata la make-up artist Vanda; da Pavia, Corrado, che lavora nella moda e suona il violoncello; all’appello c’era anche la nutrizionista e insegnante Giovanna, di Sesto San Giovanni; infine l’impiegato Matteo, che viene da Venezia ed è amante della magia.

Marco Liorni ha ricordato al pubblico de L’Eredità e a Marcello che quando si accede alla Ghigliottina per sette volte consecutive, si vince una vita. Qualora Marcello dovesse riuscire ad ottenere l’accesso alla finale per sette volte di fila, in caso di eliminazione potrà ritornare in gara.

Marcello batte nuovamente Gianluca, vola alla Ghigliottina e prova a vincere 100.000 euro

Non c’è verso: Marcello, dopo aver battuto Gianluca – e guadagnato per la quinta volta consecutiva l’accesso alla Ghigliottina – non è riuscito a vincere. Partendo da 200.000 euro, il campione ha dimezzato solamente una volta, portandosi davanti alla cifra di 100.000 euro. Tra “Programma – Scuola – Arte – Giocattolo – Isola”, Marcello ha provato ad affidarsi alla parola “Studio”, ma non era corretta. Lo era “Cucina”. “Marcello, cinque Ghigliottine. Ce la farai prima o poi?”, ha chiesto Marco Liorni al concorrente, augurandogli di riuscire nell’intento.