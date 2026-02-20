L’Eredità, Gabriella si rimangia la parola, ma questa volta la fortuna le volta le spalle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avrebbe dovuto ritirarsi, e invece così non è stato. La puntata del 20 febbraio de L’Eredità si è aperta con un inatteso colpo di scena: Gabriella era ancora in gioco. Soltanto 24 ore prima, la donna astigiana aveva spiazzato tutti con un annuncio. Dopo aver appreso di aver vinto una seconda volta, aveva annunciato il suo ritiro dal game show, adducendo il fatto che non avrebbe voluto sfidare troppo la sorte. Qualcosa, però, è cambiato.

Gabriella non si è più ritirata da L’Eredità

“Credo sia giusto lasciare il posto a qualcun altro“»”, aveva detto Gabriella. Marco Liorni, il conduttore de L’Eredità, l’aveva esortata a ripensarci. Il suo gesto era stato accolto positivamente dagli utenti social, anche perché si è trattato di un atto altruista. Dopo essersi presa una notte di tempo per riflettere, la pensionata di Asti si è ripresentata nel programma.

Dopo due puntate in cui ha sbancato, incassando un ammontare di 260 mila euro, Gabriella ha deciso di proseguire il suo percorso all’interno del game show di mamma Rai. La donna è ormai vicina ad agguantare il record del campione con più vincite nella storia del programma. Ricordiamo che Guido Gagliardi ha all’attivo ben 316.250 euro vinti. LEGGI ANCHE: L’Eredità, Gabriella sbanca ancora ma poi annuncia il ritiro: le sue parole destano scalpore

La puntata del 20 febbraio: Gabriella torna alla Ghigliottina per la terza volta consecutiva

A sfidare Gabriella, nell’appuntamento del 20 febbraio, sono stati la giovane Alice di Campodarsego, Cristian di Riccione, Samuel alla sua terza serata, la studentessa Desiré di Lanuvio, Duccio da Monteroni d’Arbia e Davide di Bari.

Per la terza serata consecutiva, Gabriella è tornata alla Ghigliottina, battendo Duccio al Triello e Cristian ai 100 Secondi. Questa volta, però, il montepremi in palio era piuttosto basso: 12.500 euro. La campionessa ha ragionato sulle seguenti parole: «Esame», «Scambio», «Scarico», «Elettronico», «Mettere». «Registro» è stata la parola che l’ha ispirata maggiormente. Ma la soluzione era un’altra… “Verbale“. Questa volta la fortuna le ha voltato le spalle.