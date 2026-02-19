L’Eredità, Gabriella sbanca ancora ma poi annuncia il ritiro: le sue parole destano scalpore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata memorabile, quella del 19 febbraio de L’Eredità. Ne sono accadute delle belle, in particolar modo sul finale. Ancora una volta la protagonista è stata Gabriella, che soltanto 24 ore fa ha vinto 160 mila euro. La pensionata di Asti è riuscita a fare il bis. Nel suo portafoglio di vincite si è aggiunto un altro montepremi a sei cifre, che l’ha portata a essere una delle campionesse più vincenti della storia di questa longeva trasmissione. Ma ciò che ha destato scalpore è stata l’inattesa decisione di Gabriella, arrivata come un fulmine a ciel sereno e capace di catturare ancora di più le simpatie degli spettatori.

Quanto ha vinto Gabriella nella puntata del 19 febbraio de L’Eredità

Gabriella è destinata a essere una delle concorrenti più memorabili della storia de L’Eredità. In due giorni è riuscita a vincere ben due montepremi a sei cifre, aggiudicandosi un bottino da capogiro. Dotata di intuito e buon senso, la campionessa originaria di Asti, attualmente in pensione, è riuscita a trovare la soluzione della Ghigliottina del 19 febbraio.

Solo 24 ore prima aveva conquistato 160 mila euro grazie alla parola “Divisa”. Questa volta, a condurla verso il trionfo è stata la parola “Fedeltà”. “Fedeltà” si legava benissimo a “Segno”, “Obbligo”, “Marchio”, “Franco Califano” e “Alta”. Con questa vincita di 100 mila euro, Gabriella ha totalizzato 260 mila euro in sole due puntate. Anche per questo motivo la donna ha preso una decisione che ha spiazzato Marco Liorni, le Professoresse Linda e Greta e tutto il pubblico.

La decisione della campionessa spiazza Marco Liorni e il pubblico di Rai 1

“Io credo di aver fatto più di quello che neanche lontanamente potevo immaginare. È stata un’esperienza stratosferica e credo sia giusto lasciare il posto a qualcun altro“. Con queste parole, Gabriella ha annunciato il ritiro dal game show. Marco Liorni l’ha esortata a ripensarci, ma la campionessa è parsa piuttosto determinata. Soltanto nella prossima puntata sapremo il destino di Gabriella, che nel frattempo si è guadagnata la stima degli spettatori.