L’Eredità festeggia la maxi vincita di Gabriella di Asti: montepremi a 6 cifre

La nuova campionessa di Asti vince uno dei montepremi più alti di questa stagione de L'Eredità

Concetta Chirico18 Febbraio 2026
Vittoria L'Eredità del 18 febbraio con Gabriella
Grande vittoria a L’Eredità nella scoppiettante puntata del 18 febbraio 2026. Marco Liorni ha celebrato un trionfo straordinario, firmato da una nuova campionessa: Gabriella. Dopo aver superato numerosi giochi, confrontandosi con concorrenti particolarmente preparati e affrontando con lucidità le sfide a tempo, la concorrente originaria di Asti ha conquistato una ricompensa ampiamente meritata. Un montepremi di ben 160.000 euro, tra i più alti dell’attuale stagione.

L’Eredità puntata 18 febbraio 2026

La puntata de L’Eredità si è aperta con il ritorno di Luciano, reduce da una Ghigliottina senza vincita. Il campione ha dovuto misurarsi con sei nuovi avversari provenienti da diverse città italiane: Marzia, eliminata alla sua terza partecipazione; Federica da Roma; Gabriella da Asti; Samuel da Abbiategrasso; Valeria da Pavia; Lorenzo da Vicchio, anche lui alla terza serata.

Al Triello sono approdati Samuel, Luciano e Gabriella, assicurandosi così la possibilità di tornare nella puntata successiva. Tra loro, è stata proprio la concorrente astigiana a conquistare l’accesso alla Ghigliottina, dopo aver superato Samuel in un confronto serrato.

La Ghigliottina premia Gabriella: vinti 160.000 euro

Determinata e concentrata, Gabriella ha difeso con successo il montepremi iniziale di 160.000 euro, senza subire alcun dimezzamento. Le cinque parole indizio, “Portare”, “Famiglia”, “Estera”, “Squadra”, “Militare”, l’hanno guidata verso la soluzione corretta: “Divisa”.

Un epilogo entusiasmante che ha suggellato una serata memorabile con una vincita da 160.000 euro. Un risultato che conferma quanto preparazione, sangue freddo e intuito possano fare la differenza nel celebre quiz televisivo.

