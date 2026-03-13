L’Eredità, Fiamma trionfa in finale e piange di gioia: quanto ha vinto

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Chi ha stabilito che il venerdì 13 debba per forza portare sfortuna? La puntata del 13 marzo de L’Eredità sembra raccontare tutt’altra storia, trasformando quella data in un momento di pura soddisfazione. La campionessa Fiamma inseguiva quel traguardo da diverse puntate: più volte era arrivata alla Ghigliottina con la speranza di centrare il colpaccio, ma ogni volta la soluzione le sfuggiva per un soffio. Ogni errore era una piccola delusione, subito seguita dalla voglia di riprovarci. Proprio per questo, quando finalmente la risposta giusta è arrivata, l’emozione è stata impossibile da trattenere.

L’Eredità, puntata 13 marzo: Lillo e Stefano Mancuso alla Scossa

Il suo percorso non è stato affatto semplice. Prima di conquistare l’accesso alla Ghigliottina, Fiamma ha dovuto affrontare sei concorrenti nelle varie manche del gioco, riuscendo a restare in gara fino al Triello. Nel frattempo, lo studio ha vissuto anche momenti di leggerezza e spettacolo. Durante la Scossa, Marco Liorni ha accolto Lillo, che ha colto l’occasione per fare gli auguri di compleanno a Carlo Conti, nato proprio il 13 marzo. Tra una battuta e l’altra, Lillo ha coinvolto lo stesso Liorni in un divertente tentativo di riprodurre il celebre ballo di Sanremo, regalando al pubblico di Rai 1 qualche minuto di pura allegria. In studio era presente anche Stefano Mancuso.

Poi la gara è tornata al centro della scena. Dopo aver superato la new entry Lorenzo nel decisivo gioco dei 100 Secondi, Fiamma si è ritrovata di nuovo davanti alla Ghigliottina, pronta a tentare ancora una volta la sorte.

La Ghigliottina di Fiamma si rivela un successo e lei scoppia a piangere: la soluzione e la vincita

Il montepremi iniziale era di 150.000 euro, ma tra dimezzamenti e scelte obbligate la cifra si è ridotta fino a 18.750 euro. Le cinque parole indizio erano “Caricare”, “Montagna”, “Camera”, “Bellezza” e “Gomma”. Fiamma ha riflettuto, ha preso fiato e alla fine ha scritto una sola parola: “Bicicletta”.

Quando Marco Liorni ha rivelato la soluzione, lo studio si è riempito di emozione. Era proprio “Bicicletta” la risposta esatta. Vinti 18.750 euro! Dopo tanti tentativi, la vittoria era finalmente arrivata. Fiamma non è riuscita a trattenere le lacrime e ha festeggiato il momento brindando con le Professoresse Linda e Greta. “Si è commossa“, ha commentato Liorni con un sorriso, poco prima di dare la linea al Tg1. Fiamma riuscirà a concedersi anche il bis? Leggi anche: L’Eredità, campionessa costretta a lasciare: Ludovica vince all’ultima puntata