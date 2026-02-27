Spettacolo Italia

L’Eredità, campionessa costretta a lasciare: Ludovica vince all’ultima puntata

La campionessa Ludovica costretta a lasciare L'Eredità, ma alla sua ultima puntata riesce a vincere un montepremi a 5 cifre

Concetta Chirico27 Febbraio 2026
In alto i calici a L’Eredità, che nella settimana del Festival di Sanremo ha potuto celebrare un trionfo. Chi la dura la vince, e lo sa piuttosto bene Ludovica, che ha provato due volte consecutive a risolvere la Ghigliottina. Grazie alla giusta ispirazione, alla terza serata la campionessa è riuscita a conseguire la sua prima vincita e a mettere le mani su un ricco montepremi. Parliamo di una vittoria a cinque cifre, arrivata quattro giorni dopo l’ultimo brindisi con Cristian. E a proposito di Cristian… è stato eliminato. Questa puntata verrà ricordata anche per il ritiro della campionessa, che ha motivato le ragioni del suo addio.

L’Eredità, puntata 27 febbraio 2026: Cristian eliminato

La settimana di Sanremo non ha intaccato l’audience de L’Eredità. Il game show condotto da Marco Liorni ha firmato il 29,3% di share nella precedente puntata. E su questa scia si continua a giocare e vincere.

Gli sfidanti del 27 febbraio sono stati Ludovica, in cerca di riscatto dopo la sua seconda e sfortunata Ghigliottina, Erik di Russi, Rossella di Casirate d’Adda, Nico di Sirolo, Elsa di Torella del Sannio, Cristian, alla sua ottava avventura, e Fiamma di Gioia del Colle.

I giochi sono stati un trionfo di cultura e divertimento, segnati dall’uscita di scena di Cristian. Purtroppo il campione è stato eliminato a un passo dal Triello. Dopo otto puntate e 22.500 euro sul conto, il concorrente è tornato nella sua Emilia-Romagna.

La campionessa annuncia il ritiro e poco dopo vince un montepremi a cinque cifre

Al Triello, invece, si sono qualificate Elsa, Ludovica e la debuttante Fiamma. Una gara tutta al femminile, culminata con la disfatta di Fiamma ai 100 Secondi e la riconferma di Ludovica alla Ghigliottina.

Dopo sei sere e tre Ghigliottine, Ludovica ha annunciato che si sarebbe ritirata dopo questa puntata. “Purtroppo, per impegni lavorativi non rimandabili, devo rientrare al lavoro. Però è stato bellissimo“, ha dichiarato la concorrente, ignara del lieto fine che la Dea Bendata le ha riservato a fine puntata.

Partendo da 200.000 euro, la campionessa si è ritrovata al banco finale con 25.000 euro. “Maggiore, Mondo, Solo, Attore, Nebbia”. Davanti a queste cinque parole, la concorrente ha scelto di puntare tutto su “Cane“. Ed era proprio questa la soluzione della Ghigliottina del 27 febbraio, che ha permesso a Ludovica di consacrarsi come campionessa con un ricco portafoglio. Marco Liorni si è complimentato con lei, dicendole che si era meritata quella vittoria. “È stato ancora più bello di come potevo immaginare“, ha detto Ludovica, lasciando il game show di mamma Rai.

