L’Eredità festeggia Cristiano: vince montepremi a 5 cifre e abbraccia Marco Liorni

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Si torna a brindare a L’Eredità, e questa volta il calice ha un sapore speciale. Nella puntata dell’11 aprile, Cristiano, alla sua nona avventura, è riuscito finalmente a compiere l’impresa che inseguiva da tempo: la vittoria. Un traguardo conquistato dopo una partita tutt’altro che semplice, fatta di tensione e di sfide serrate. Prima di poter esultare, il campione ha dovuto affrontare altri sei concorrenti, ritrovandosi per ben due volte a lottare per la propria permanenza nel gioco. Due momenti in bilico, due battiti sospesi, che alla fine lo hanno premiato con una vincita importante, a cinque cifre.

L’Eredità puntata 11 aprile 2026: la profezia di Cristiano

A contendergli il titolo c’erano Arianna da Roma, Francesca da Cecina, Gianluca da Chieti, Luca da Napoli, Diletta da Corciano e Germana da Ozzano. Tra tutti, a restare in piedi fino alle fasi decisive sono stati Cristiano, Arianna e Germana. E proprio per Cristiano il percorso si è fatto più tortuoso, costringendolo a difendere il suo posto con determinazione e sangue freddo.

Dopo aver avuto la meglio su Germana, il campione è tornato alla Ghigliottina con 180.000 euro da difendere. Per lui, originario di Genova, si trattava della quinta volta davanti all’ultimo enigma, quel momento in cui il tempo sembra rallentare e ogni parola pesa come un macigno. Marco Liorni ha ricordato una frase che Cristiano aveva pronunciato qualche puntata prima: “Alla quinta dovrebbe esserci un premio, a prescindere”. Parole che, a distanza di poco, hanno assunto il suono di una profezia.

Vinti 90.000 euro: la soluzione della Ghigliottina

“Appuntamento, Mercato, Corso, Pasto, Preghiera”: cinque indizi, cinque porte da attraversare con l’intuito. Cristiano ha seguito il filo invisibile che le univa e ha scritto una sola parola: “Serale”. Ha dimezzato una sola volta, lasciando il montepremi a una cifra imponente: 90.000 euro in gettoni d’oro.

E poi, il momento della verità. Il silenzio, lo sguardo, la risposta. “Serale” era proprio la soluzione della Ghigliottina. In un istante, la tensione si è sciolta in gioia pura. “L’hai presa! Finalmente! Bravo!” ha esclamato Liorni, mentre lo studio esplodeva in un applauso fragoroso. Cristiano, dopo tante battaglie, ha potuto finalmente brindare alla sua vittoria, abbracciando il conduttore de L’Eredità. LEGGI ANCHE: L’Eredità, Susanna vince ma il suo successo emoziona e divide il pubblico