L’Eredità, Susanna vince ma il suo successo emoziona e divide il pubblico

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Puntata carica di emozioni quella de L’Eredità del 4 aprile. Con la Pasqua alle porte, Marco Liorni ha celebrato il secondo trionfo consecutivo, regalando al pubblico una serata intensa e coinvolgente. Se appena 24 ore prima la fortuna ha sorriso a Laura, questa volta i riflettori si sono accesi su Susanna. È stata lei a conquistare la Ghigliottina, trovando la soluzione finale e portando a casa un montepremi davvero importante. Ma dietro a questa vittoria si cela una promessa importante, che ha commosso gli spettatori. Eppure, mentre in studio si respirava entusiasmo, sui social non sono mancate alcune polemiche da parte dei fan della storica trasmissione di Rai 1.

L’Eredità puntata 4 aprile 2026

Reduce dalla sua prima vittoria, Laura è tornata in gioco determinata a difendere il titolo di campionessa. A metterla alla prova sono stati Cristiano, Daniela, Lucia, Filippo, Susanna e Samuele, in una sfida che ha mantenuto alta la tensione fino all’ultimo istante. Ancora una volta, al Triello sono arrivati i concorrenti più forti. Per Susanna si trattava della settima partecipazione, ma con un elemento nuovo e tanto atteso: l’accesso alla Ghigliottina. Quando è riuscita a superare Laura al gioco dei 100 Secondi, l’emozione l’ha travolta al punto da portarla a coprirsi metà volto con le mani, incredula davanti a ciò che stava accadendo.

La vittoria di Susanna: vinti 42.500 euro

Davanti a lei c’era un montepremi iniziale di 170.000 euro, poi ridotto a 42.500. Le cinque parole – “Milano”, “Studio”, “Vita”, “Indice”, “Calo” – sembravano tessere sparse di un puzzle, da ricomporre con intuizione e sangue freddo. La risposta vincente era “Borsa”, e Susanna è riuscita a scriverla, centrando il colpo e aggiudicandosi la cifra in gettoni d’oro. Una vittoria che ha avuto un sapore ancora più profondo, quasi sospeso tra gioia e malinconia. Susanna aveva promesso al padre, oggi scomparso, che avrebbe partecipato al programma. E quella promessa, in quel momento così carico di significato, ha trovato compimento.

Le critiche sui social

Sui social, però, il pubblico si è diviso. C’è chi ha giudicato la Ghigliottina del 4 aprile fin troppo elementare, sottolineando come per due sere consecutive la soluzione fosse facilmente intuibile. Alcuni commenti hanno acceso il dibattito, parlando di collegamenti troppo evidenti e di una vincita quasi annunciata. Altri, invece, hanno scelto di guardare oltre la difficoltà del gioco, lasciandosi trasportare dall’emozione della storia di Susanna. Tra messaggi di affetto e partecipazione, in molti hanno voluto condividere la sua gioia, immaginando l’orgoglio di quel padre a cui era dedicata la vittoria.