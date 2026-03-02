L’Eredità, Eleonora e i ‘frutti’ indigesti: Liorni torna in tv dopo lo stop

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È Eleonora la protagonista assoluta della puntata del 2 marzo de L’Eredità. La donna ha messo in gran difficoltà i suoi avversari, riuscendo a dominare la scena soprattutto nel gioco del Triello. Marco Liorni è tornato in tv dopo aver osservato un giorno di pausa, dovuto allo Speciale Sanremo di Domenica In. Un appuntamento tradizionale, che ogni anno conclude la settimana sanremese. Tornano al game show di Rai 1, il conduttore Liorni ha ritrovato le tre campionesse della scorsa puntata: Antonella, Eleonora e Fiamma. Tutte loro hanno fatto i conti con le new entry provenienti da ogni parte d’Italia: Alice di Ferrara, Alessandro, Mattia di Novara e Valeria di Catania. LEGGI ANCHE: L’Eredità, campionessa costretta a lasciare: Ludovica vince all’ultima puntata

L’Eredità puntata 2 marzo 2026: Fiamma, Eleonora ed Antonella ancora al Triello

Non c’è stato niente da fare per i debuttanti, perché le tre campionesse sono riuscite a riconfermarsi all’interno del programma di mamma Rai. Al Triello, Fiamma, Eleonora e Antonella sono state nuovamente le concorrenti finali, pronte a contendersi l’unico posto della Ghigliottina. Eleonora è stata bravissima a rispondere a quasi tutte le domande del Triello, e a spuntarla su Fiamma ai 100 Secondi.

La Ghigliottina di Eleonora

“Frutti” è questa la parola che ha illuminato la campionessa dalla chioma folta e riccioluta. Ma questo termine non è riuscito a combaciare perfettamente con tutte le definizioni proposte dalla Ghigliottina: “Tenere, Orari, Perdenti, Rischiatutto, Canestro”. In palio c’erano 50.000 euro, che all’inizio erano 200.000.

Se avesse scritto “Tabellone”, avrebbe trionfato, ma così non è stato. In ogni caso, Eleonora ritenterà la sorte nella puntata successiva.