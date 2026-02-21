L’Eredità, Cristian vince e Gabriella viene eliminata: ‘non è giornata’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella appena trascorsa è stata una delle settimane più brillanti dell’attuale stagione de L’Eredità. Nell’appuntamento del 21 febbraio, Marco Liorni ha potuto celebrare un nuovo traguardo, confermando il momento particolarmente fortunato del programma. A sorridere, questa volta, è stato Cristian, nuovo protagonista della serata. La puntata ha segnato anche un momento significativo: l’uscita di scena di Gabriella.

Gabriella non ce la fa e viene eliminata: le sue ultime parole

Gabriella è entrata di diritto nella storia de L’Eredità, distinguendosi come una delle campionesse più vincenti di sempre. Con un montepremi complessivo di 260 mila euro, la pensionata originaria di Asti ha concluso il suo percorso nella trasmissione. Solo pochi giorni prima aveva sorpreso il pubblico annunciando l’intenzione di ritirarsi, dichiarando di non voler sfidare ulteriormente la sorte. In seguito, però, aveva deciso di proseguire l’avventura nel programma di Rai 1. LEGGI ANCHE: L’Eredità, Gabriella si rimangia la parola, ma questa volta la fortuna le volta le spalle

Nel corso della puntata del 21 febbraio, la fortuna non è stata dalla sua parte. «Non è giornata», aveva commentato durante la partita, dopo essersi ritrovata per ben tre volte alle sfide a tempo. L’ultima si è rivelata decisiva e ha sancito la sua eliminazione.

Con grande eleganza, Gabriella ha salutato pubblico e compagni di gioco con parole cariche di entusiasmo: “Dovreste venire tutti a provare, è un’esperienza unica. Davvero molto bella”. Un congedo semplice, ma autentico, che racconta quanto l’esperienza televisiva sia stata per lei significativa.

La vincita di Cristian nella puntata del 21 febbraio de L’Eredità

Alla Ghigliottina si è presentato dunque un nuovo campione, Cristian, chiamato a giocarsi un montepremi di 22.500 euro. Per conquistarlo, doveva individuare la parola capace di collegarsi correttamente ai cinque termini proposti: “Maggio”, “Figlio”, “Fiori”, “Roma”, “Sole”. Con sicurezza, il concorrente ha scritto “Re”. Ed è stata proprio questa la soluzione esatta. Una risposta netta, che gli ha consegnato la vittoria e ha chiuso la serata con un meritato successo.