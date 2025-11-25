L’Eredità, Mattia conquista la Ghigliottina: Marcello sconfitto dopo un errore ma detiene uno score strepitoso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marcello, reduce da una Ghigliottina che ha suscitato diverse critiche da parte dei fan del celebre quiz televisivo di Rai 1, L’Eredità, ha cercato il riscatto. Il campione napoletano vanta uno score strepitoso, con ben nove Ghigliottine alle spalle. Nell’appuntamento del 25 novembre, però, non è riuscito a imporsi su Mattia, il nuovo campione che sta già conquistando il pubblico. Mattia ha saputo approfittare di un errore all’ultimo secondo commesso dal rivale, riuscendo così a prevalere e ad accedere alla fase finale del gioco con un montepremi di 185.000 euro.

Marcello battuto da Mattia: una Ghigliottina da 46.250 euro

Al suo debutto alla Ghigliottina, Mattia ha tentato di aggiudicarsi 46.250 euro. Le cinque parole da collegare a quella vincente erano: “Segreto – Tecnico – Macchina – Area – Corpo”. Il campione ha riflettuto a lungo prima di scegliere il termine “Capo”, spiegandone le ragioni con sicurezza e lucidità. Marco Liorni ha cercato di guidarlo con delicatezza, ricordandogli il suo lavoro: “Sei un insegnante di scuola primaria… quindi queste canzoncine…”. Pochi istanti dopo è arrivato il verdetto finale: la parola corretta non era “Capo”, bensì “Linguaggio”.