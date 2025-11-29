L’Eredità, caos alla Ghigliottina: la risposta della campionessa scatena il putiferio sul web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è scatenato un vero putiferio in rete a causa della parola finale della Ghigliottina. Il tabellone proponeva un enigma piuttosto semplice e, proprio per questo, molti spettatori pregustavano già il momento della vittoria. Quando però il trionfo non è arrivato, il pubblico de L’Eredità è rimasto spiazzato e deluso. “Non ci posso credere, ha scritto PATTI”, “Stasera è facilissima”, “C’hai avuto il pane ma non c’hai avuto i denti”: sono solo alcuni dei numerosi commenti rivolti alla malcapitata campionessa. Ma vediamo con ordine che cosa è accaduto.

Puntata 29 novembre L’Eredità: Marcello va ancora al Triello

Riccardo, campione in carica reduce da una Ghigliottina sfortunata, si è trovato ad affrontare sei rivali determinati. Tra i volti ormai familiari c’erano Marta e Marcello, mentre le new entry erano Marco da Nuoro, Cristina di Acqui Terme, Annalisa di Mariano Comense e Nicola di Casalbordino. Alla fine, a superare la selezione sono stati ancora una volta Marcello, Marta e il nuovo arrivato Nicola.

Questa volta è stata Marta a conquistare l’accesso alla Ghigliottina, dopo aver battuto Nicola nei 100 Secondi. La campionessa è partita con un montepremi di 180.000 euro, ridottosi poi a 22.500 euro.

Marta alla Ghigliottina sbaglia una soluzione semplice per molti fan

Le cinque parole incriminate, quelle che hanno scatenato il caos in rete, erano: “Nuovi – Oro – Pane – Latte – Stringere”. La maggior parte degli spettatori ha immediatamente pensato ai “Denti”, mentre Marta ha scelto “Patti”, lasciandosi sfuggire quella che molti consideravano una vittoria a portata di mano.

Il web, naturalmente, si è acceso. “Non ci posso credere, ha scritto PATTI”, ha commentato una telespettatrice. “Stasera era facilissima”, ci ha tenuto a sottolineare un’altra, mentre una fan ha richiamato un noto modo di dire: “C’hai avuto il pane ma non c’hai avuto i denti”.

C’è stato anche chi ha provato a comprendere lo stato d’animo della campionessa: “Mi sembra più facile, ma non capisco mai se l’illuminazione arrivi davvero”. E, tra i tanti messaggi, qualcuno ha voluto esprimere sincera solidarietà: “Peccato davvero per Marta”, ha scritto un utente su X, cogliendo la delusione dietro un finale che poteva andare diversamente.