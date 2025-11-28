Riccardo sfiora la vittoria a L’Eredità: una Ghigliottina decisa dalla ‘logica’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del 28 novembre de L’Eredità, a sfidarsi al cospetto di Marco Liorni sono stati Marta, Marcello, Antonella, Riccardo, Monica, Marco ed Eugenia. Ognuno di loro ha portato sul palco un misto di speranza, tensione e voglia di mettersi alla prova. Antonella si è ritrovata ad abbandonare il gioco, mentre Marcello e Marta sono riusciti a conquistare il Triello insieme alla new entry Riccardo.

Riccardo va alla Ghigliottina e ambisce alla vincita finale di 40.000 euro

È stato proprio Riccardo, infatti, a guadagnarsi l’accesso alla Ghigliottina, dopo aver messo ‘ko’ Riccardo. Partendo da un montepremi iniziale di 160.000 euro, dopo un paio di dimezzamenti, il concorrente si è ritrovato a lottare per 40.000 euro, con la sfida più delicata davanti: trovare la parola capace di unire i cinque indizi.

“Discorso – Contrario – Mercato – Successione – Conclusione”.

Cinque parole sospese tra ragionamento e intuito, che lo hanno portato a scegliere “Ordine”, una risposta per lui coerente, frutto di un percorso logico che si era costruito nella mente durante quegli attimi di silenzio carichi di attesa.

Purtroppo la soluzione esatta era “Logica”. Una differenza sottile, quasi beffarda, che ha trasformato un sogno possibile in un piccolo rammarico. Peccato.