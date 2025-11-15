L’Eredità, arriva Claudia Gerini in studio, Gianluca crolla ancora ai 100 Secondi e Marcello sfiora vincita di 100.000 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra un ospite speciale molto famoso nel panorama cinematografico italiano, i 100 Secondi di Gianluca e l’immancabile Ghigliottina finale, L’Eredità ha regalato un’altra puntata imperdibile. A raggiungere Marco Liorni, in occasione della Scossa, è stata Claudia Gerini. Per quanto riguarda Gianluca, i fan del game show di Rai 1 hanno espresso dei pareri sul suo conto. Vediamo che cosa è accaduto in questa puntata e che cosa dicono le persone su Gianluca.

Marcello cerca il riscatto, Claudia Gerini alla ri-Scossa

Marcello, campione in carica (qui per scoprire il responso della sua prima Ghigliottina), è tornato a giocare in cerca del riscatto. A sfidarlo sono stati i soliti Gianluca, alla sua undicesima avventura, e Alessandra; tra le new entry c’era l’ostetrica Marta, da Potenza Picena (Macerata); da Vasto è arrivata Alessia, impiegata; da Cervinara, nella provincia di Avellino, il pasticcere, docente e geologo Giuseppe; da Lezzeno, in provincia di Como, l’insegnante Fernanda.

Alla Scossa è intervenuta l’attrice Claudia Gerini, che per una sera si è calata nei panni di Professoressa. La star italiana ha saputo intrattenere il pubblico, presentando per l’occasione “Fuori la verità”, un film che sta riscuotendo successo.

Gianluca battuto nuovamente ai 100 Secondi, Marcello alla Ghigliottina per vincere 100.000 euro

Al Triello si sono riconfermati gli stessi concorrenti della precedente puntata: Alessandra, Marcello e Gianluca. Ancora una volta Gianluca è arrivato a un passo dalla Ghigliottina, crollando ai 100 Secondi. Ormai questo campione di Forlì-Cesena detiene una sorta di simpatico e assurdo record a tal proposito.

Alla Ghigliottina si è rivisto Marcello, il quale ha portato con sé un bottino di partenza di 200.000 euro. Questa cifra ha subito solamente un dimezzamento, fermandosi a 100.000 euro. Peccato, però, che il campione di origini partenopee non sia riuscito a trovare la parola che ben combaciava con “coppa, nazionale, terra, governo e seguire”. Marcello ha scritto “Moda” anziché “Ruota”.

Sui social dilagano commenti riguardanti Gianluca, ormai all’undicesima puntata de L’Eredità. Il campione di Forlì-Cesena è piuttosto bravo nei giochi del noto quiz televisivo, ma non riesce ad andare oltre i 100 Secondi. “Io mi meraviglio che Gianluca sia ancora lì”, ha commentato duramente un fan. “Ci dispiace, merita una vittoria, a noi non arriva come persona antipatica, anzi molto umile”, queste le parole di supporto da parte di uno spettatore.