L’Eredità, Andrea vince grazie ‘all’emergenza’, intanto un dettaglio scatena le lamentele degli spettatori

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Se insisti e persisti, raggiungi e conquisti, disse il celebre poeta Trilussa. Una frase che sembra calzare a pennello per il campione de L’Eredità, che dopo un paio di tentativi è riuscito a conseguire la sua prima vincita. Nell’appuntamento del 30 ottobre, a trionfare è stato Andrea, grazie ad una particolare parola. Nel frattempo i fan di questa trasmissione si stanno lamentando di un dettaglio particolare che riguarda la novità introdotta dal game show stesso.

Ecco quanto ha vinto Andrea a L’Eredità

La bibliotecaria Rosa Candida, vivace concorrente di Desio (Monza), Salvatore di Bagnaia (Viterbo), l’insegnante Beatrice, il graphic designer Filippo di Romano d’Ezzelino (Vicenza), la personal trainer Silvia e Beniamino: tutti loro hanno provato a sfidare Andrea. Oltre a lui, a riconfermarsi nel programma grazie al Triello sono stati Beatrice e la new entry Filippo. Dopo aver battuto Beatrice nella sfida dei 100 Secondi, Andrea si è accomodato al tavolo della Ghigliottina con 180 mila euro da difendere. La cifra è scesa fino a 22.500 euro. Tra “Soluzione – Amore – Contatto – Segnale – Neve”, Andrea ci ha pensato a lungo prima di optare per la parola “Emergenza”, che si è rivelata quella giusta. Si tratta del primo trionfo per il campione, che ha brindato insieme alle professoresse Linda e Greta.

Le lamentele degli spettatori sui titoli del Tg1

Intanto, sui social fioccano da tutte le parti le lamentele riguardanti i titoli del Tg1, che vanno in onda durante la fase clou della Ghigliottina. Secondo alcuni fan di questo longevo game show, non è stata una bella idea proporre questa pausa poco prima dell’apertura della busta. C’è chi l’ha definita una pugnalata alle spalle e chi, addirittura, per protesta cambia canale. Si tratta di una scelta volta a contrastare non solo il calo degli ascolti, ma anche a far fronte alla concorrenza, poiché Canale 5 ha anticipato il telegiornale.