Le sorelle Parodi festeggiano il compleanno della mamma

Cristina e Benedetta Parodi, due tra i volti più amati dello spettacolo italiano, oggi, 5 agosto, celebrano un momento molto speciale: il compleanno della loro amata mamma, la signora Laura Casabassa. Anche se la data precisa di nascita non è nota, si pensa che Laura abbia compiuto 79 anni. La famiglia Parodi ha deciso di condividere con il pubblico questo affettuoso momento, mostrando quanto il legame con la loro mamma sia profondo e indissolubile.

Solo lo scorso anno Laura ha deciso di fare il suo debutto in televisione, sorprendendo tutti nonostante le sue figlie siano ormai celebri volti televisivi. In un’intervista a Verissimo, Benedetta e Cristina hanno raccontato il rapporto con la madre, evidenziando quanto questa sia stata una figura severa ma anche molto simpatica. Cristina ha ricordato come le regole e i valori trasmessi dai genitori siano stati fondamentali nella loro crescita, contribuendo a plasmare le loro vite e la loro carriera.

La storia su Instagram delle sorelle Parodi alla loro mamma

Oggi, Cristina ha condiviso una storia su Instagram dedicata alla mamma, sottolineando la sua bellezza e l’affetto che le lega. La somiglianza tra le tre donne è evidente e spesso oggetto di ammirazione. Benedetta, invece, ha pubblicato un carosello di foto insieme alla mamma, un dolce omaggio che testimonia l’amore e la gratitudine verso la donna che le ha cresciute e che oggi festeggiano insieme in una grande riunione familiare.

Laura è nonna di nove nipoti, figli di Roberto, Cristina e Benedetta, e la famiglia si riunirà questa sera per condividere un momento di gioia, spegnendo le candeline e celebrando la donna che rappresenta il cuore di questa famiglia affiatata.