Le scelte sbagliate delle Ferrovie Italiane per la Capitanata, il comunicato dei Verdi di Capitanata

Dopo aver progettato una linea treno-tram da Foggia a Manfredonia, dopo averne realizzato anche una nuovissima stazione di interscambio a Siponto (Manfredonia Ovest) senza verificare la fattibilità tecnica di questa interessante soluzione, oggi RFI, non solo abbandona il progetto ma decide la dismissione della intera linea affidando la tratta al solo trasporto su gomma.

Evidentemente RFI non sta tenendo conto delle scelte di riduzione delle emissioni di CO2 che a livello mondiale si sta cercando di porre in essere.

RFI non solo dovrebbe mantenere le poche corse estive ma aumentarle e farle continuare anche nei restanti mesi, riducendo nel contempo le corse sostitutive su gomma che dovrebbero partire da Manfredonia per il resto del Gargano meridionale.

RFI dispone di grandi spazi inutilizzati a Foggia e Manfredonia che ben si presterebbero ad essere investiti in campi fotovoltaici e celle elettrolitiche per la produzione di idrogeno verde da utilizzare per le linee non elettrificate.

Invece la miope politica aziendale compie, ancora una volta, delle scelte sbagliate e fuori tempo con tagli e dismissione di tratte importanti.

Chiediamo che la politica di questa provincia faccia sentire la propria voce per chiedere alle Ferrovie Italiane di diventare un attore importante per lo sviluppo ecosostenibile dei nostri territori.

Innocenza Starace e Fabrizio Cangelli

Coportavoce Europa Verde – Verdi di Capitanata